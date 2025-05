Vinicius Jr, il Valencia chiede una rettifica a Netflix: «Gli è stato urlato “tonto” (stupido), non “mono” (scimmia)»

Il club ha minacciato azioni legali dopo l'uscita del documentario sul brasiliano per "falsità di informazioni", per quanto accaduto al Mestalla nel 2023.

Ancora scontri tra Vinicius Jr e il Valencia. Stavolta, però, si tratta del suo documentario su Netflix. La dirigenza del club giallorosso aveva negato l’accesso delle telecamere alla piattaforma audiovisiva presso lo stadio Mestalla. Questo perché il Valencia era convinto che avrebbero fatto passare i loro tifosi per “cattivi”.

Il Valencia chiede una rettifica a Netflix per il documentario su Vinicius

Ora il club ha chiesto una rettifica a Netflix per quanto riguarda ciò che è stato realmente detto dai tifosi valenciani al calciatore brasiliano.

Secondo quanto riportato da As:

Il Valencia ha rilasciato una dichiarazione per una rettifica a Netflix nel documentario su Vinicius Jr, dove viene evidenziato che i tifosi al Mestalla gli urlassero “scimmia, scimmia”, invece di ciò che è stato realmente detto durante la partita contro il Real Madrid del 21 aprile 2023.

Relevo specifica:

La partita fu sospesa e Vinicius indicò uno dei tifosi alla polizia. Quando la partita è ripresa, il giocatore è stato espulso con la maggior parte dei valenciani che gli urlava «Stupido! Stupido!», ma in conferenza stampa l’allenatore Carlo Ancelotti disse che gli avevano urlato «Scimmia! Scimmia!».

Il Valencia ha scritto sui suoi canali social ufficiali:

Di fronte all’ingiustizia e quanto di falso ammesso contro i tifosi del Valencia, il club ha chiesto per iscritto una correzione immediata da parte del produttore del documentario per quanto accaduto al Mestalla che non corrisponde alla realtà. La verità e il rispetto per i nostri tifosi devono prevalere. Il Valencia si riserva di presentare azioni giudiziarie.