Ugolini: «Tante le divergenze tra Conte e De Laurentiis». Caressa: «Conte vicino alla Juventus»

Massimo Ugolini a Sky Sport:

«Domani la parata alle 15, attese 150mila persone, quattro maxi-schermi. Non tutti potranno arrivare.

Caressa: domani autobus, poi il Papa e mercoledì?

«Fumata abbastanza nera, le distanze restano, le sensazioni e i rumors portano a una separazione. Poi Conte si incontrerà con De Laurentiis, i rapporti familiari sono stretti, veri, intimi. Conte presenterà un progetto ma abbiamo capito che ci sono tante divergenze su tanti punti che dovrebbero portare una separazione. Conte scottato dalla vicenda Kvaratskhelia, non tanto dalla cessione quanto da quel che è accaduto dopo, il mercato che non ha soddisfatto le attese. Okafor ha giocato 37 minuti».

«Massimiliano Allegri, dovrebbe essere lui il nome di Conte. Conte presenterà comunque il progetto. Allegri, dovrebbero chiudere in tempi brevi. Sondaggi profondo anche da altri club, anche il Milan».

Caressa ricorda che Conte è dato alla Juventus.

Si va verso l’addio tra Conte e il Napoli. A confermarlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito. La decisione dovrebbe essere ufficializzata dopo la vita dal Papa di martedì prossimo. Scrive Di Marzio che

La relazione dovrebbe finire senza strappi, resterebbe comunque un rapporto familiare. Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e di mercato..

In casa Napoli si va sempre di più verso la fine del rapporto con Conte. Dopo la visita al Papa si terrà un incontro per fare il punto tra la società e l’allenatore pugliese ma la volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione.

La prima scelta del club azzurro è Massimiliano Allegri. La volontà del Napoli è quella di chiudere subito per evitare possibili inserimenti dell’Inter dopo la finale di Champions League e del Milan.

