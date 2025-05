Tutto il Napoli a Parma, pure gli infortunati per sostenere i compagni (Gazzetta)

Non è nemmeno più una novità assoluta: dalla trasferta di Monza in avanti, infatti, il Napoli porta con sé tutto il gruppo squadra. In tribuna pure Lobotka.

Tutti a Parma. Non solo i tifosi, anche la rosa azzurra. Che poi non è nemmeno più una novità assoluta: dalla trasferta di Monza in avanti, infatti, il Napoli porta con sé tutto il gruppo squadra. Anche gli infortunati. Così, Buongiorno e Juan Jesus saranno in borghese in tribuna a sostenere i compagni e prima vivranno l’avvicinamento. Entrambi i difensori stanno provando a recuperare almeno per l’ultima giornata, quando al Maradona arriverà il Cagliari. A Parma, comunque, si starà tutti insieme, tutti uniti verso la meta. Ci sarà anche Stanislav Lobotka, l’ultimo infortunato eccellente. La caviglia fa male, l’iter riabilitativo continua ma è impensabile di vederlo anche solo in panchina contro il Parma domenica sera. Anche lui andrà in tribuna, ma ci sarà.

Il Napoli domenica sera giocherà Senza Lobotka che ha un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia. Un brutto colpo per la squadra di Conte.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo.

Senza Lobotka il Napoli perde tanto e non solo in costruzione. Perde un punto di riferimento, un leader, un catalizzatore di palloni. E soprattutto chi sa addormentare il gioco, quando c’è bisogno di rifiatare con ordine, affidando al palleggio prolungato la fase di recupero. Lo slovacco è unico nel suo genere, non a caso è finito da tempo anche nel mirino del Barcellona, la scuola del tiqui-taka.

Domenica Lobotka non ci sarà: gli esami effettuati ieri hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Escluse lesioni, quindi recuperabile – con molta probabilità – per l’ultima giornata. Ma a Parma è impensabile di rischiare ancora, specie dopo la ricaduta contro il Genoa.