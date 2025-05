Thuram accusato di aggressione, la presunta vittima: «Ho scelto le vie legali, ma ora non mi interessa più. Spero vada in prigione»

L’accusa tirata fuori alla vigilia di Inter-Barça risale a tre anni fa. La Procura non mai ha trovato alcun riscontro al racconto della donna e ha archiviato il caso.

La vigilia di Inter-Barça è scossa da una notizia che investe Marcus Thuram. Charlotte Lavish, influencer e attrice di film per adulti, ha pubblicato un video su TikTok accusando il giocatore dell’Inter di averla aggredita. La vicenda risale a tre anni fa, quando Thuram giocava ancora nel Borussia Moenchengladbach. È necessario precisare che il calciatore non è mai andato a processo per le accuse. Come precisa il suo avvocato, è stato il pubblico ministero di Dusseldorf a decidere di chiudere le indagini proprio perché la Procura non ha trovato alcun riscontro alla vicenda così come raccontata dalla donna e ha archiviato il caso.

Le accuse rivolte a Marcus Thuram

All’inizio del video Charlotte dice che Thuram, che è inquadrato e ben riconoscibile, l’ha chiusa in casa, ha preso il suo passaporto e l’ha aggredita, intimandole di non filmarlo e poi strappandole il telefonino. Secondo la ricostruzione della donna, il calciatore dell’Inter l’avrebbe prese per una caviglia e trascinata per la stanza. A quel punto i vicini hanno sentito tutto e hanno chiamato la polizia, che si vede poi arrivare per i rilievi del caso. Charlotte afferma di aver raccolto le prove e mostrato i lividi alla polizia.

Ovviamente il tempismo delle accuse ha destato qualche perplessità. Ma la donna ha risposto ai dubbi su X:

«Ci è voluto un anno intero per concludere il caso. Volevo seguire la via legale, ma ora non mi interessa più. Non c’è alcun guadagno economico per me e molto probabilmente lui non avrà ripercussioni per avermi aggredito».

E ancora, rispondendo a chi ritiene che stia parlando adesso solo per un ritorno economico, Charlotte ha replicato:

«Non c’è letteralmente nessun caso aperto. Come potrei ottenere soldi se non c’è nessun caso? Sto condividendo la mia storia per la mia guarigione. Spero che vada in prigione, ma sono sicura che non succederà».

I can’t believe I’m being told that a man that raped and assaulted me while holding my passport hostage was trying to “deesculate”. You mean get in the car so they could leave my body on the side of the highway?!?! Fuck his career and fuck you too! https://t.co/T370eWCg1W — ꧁ 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒍𝒐𝒕𝒕𝒆 𝑳𝒂𝒗𝒊𝒔𝒉 ꧂ (@CharlotteLavish) May 6, 2025

L’avvocato del calciatore: «Il pubblico ministero ha emesso una decisione di chiusura del procedimento d’indagine»

La vicenda ha destato scalpore anche in Francia dove So Foot ha contattato l’avvocato di Thuram, Jacqueline Laffont Haïk: «Il 23 dicembre 2022, più di due anni fa, il pubblico ministero di Düsseldorf ha emesso una decisione di chiusura del procedimento d’indagine avviato in seguito alle accuse di aggressione mosse da una giovane donna contro Marcus Thuram. Quest’ultimo si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale necessaria».

