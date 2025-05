Su Amazon le magliette per il quarto scudetto del Napoli

La fantascienza è on line. Ce ne sono di tutti i tipi. Siamo al marketing surreale, evidentemente i clienti (ahinoi) ci sono

A poche settimane dalla fine del campionato, qualcuno ritiene che il Napoli abbia già vinto lo scudetto. Lo credono a livello istituzionale, figurarsi per fini commerciali. E infatti on line è incredibilmente già partita la vendita per le magliette celebrative del quarto scudetto. Potremmo definirla una maglietta di fantascienza.

Napoli, le maglie per il quarto scudetto spopolano sul web

Le maglie, che si possono trovare online su Amazon, raffigurano alcuni dei protagonisti della stagione del Napoli e il simbolo dello scudetto. La maglietta bianca costa 15 euro.

Un’altra delle maglie che si possono trovare sul web è quella in onore di McTominay, ribattezzato dai tifosi “McFratm” di colore azzurro. Davanti, la maglia si completa con una scritta bianca che recita “N4poli campione“, e il suo prezzo è di 19.90 euro. Online è possibile trovare tante altre maglie con grafiche e, alcune costano 28 euro. Siamo al marketing surreale, evidentemente i clienti (ahinoi) ci sono.

Massimo Ugolini a Sky Sport è intervenuto da Castel Volturno in merito alla sensazioni post pareggio contro il Genoa per 2-2. Nell’aria, a Napoli, si respira anche un po’ di preoccupazione. A Parma Conte confermerà chi ha giocato con il Genoa, a parte Lobotka che difficilmente sarà della partita.

Lobotka difficilissimo sarà della partita a Parma

Parma fa un po’ paura al Napoli?

«Evidentemente le assenze di Buongiorno e di Juan Jesus e molto probabilmente di Lobotka, sfortunato il centrocampista. Un movimento evidentemente inopportuno, imprevisto, ha condizionato la tenuta della caviglia, continuerà a fare terapia. Difficilissimo averlo a Parma. Solito Napoli con il 4-4-2 a Parma con Olivera e Rrahmani, Lukaku e Raspadori a guidare l’attacco, Jack sta facendo la differenza, gol pensati, sono sei in campionato, la migliore stagione da quando è arrivato a Napoli. Nell’ultimo periodo ha portato il suo valore aggiunto».