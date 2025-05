Sommer time e Inter favolosa, L’Equipe: non fateci aspettare altri 15 anni per Inter-Barcellona

L’Equipe celebra la squadra di Inzaghi e ricorda le due semifinali: quella del 2010 e quella di stasera. Elogio di Acerbi centravanti

Sommer time e Inter favolosa, L’Equipe celebra la squadra di Inzaghi

Favoloso. Così titola L’Equipe che celebra l’impresa dell’Inter che ha battuto 4-3 il Barcellona ai supplementari ed è andata in finale di Champions.

Scrive L’Equipe:

Se avessimo un desiderio, uno solo, da suggerire alla Uefa, è questo: che non ci facciano aspettare altri quindici anni per vedere Inter-Barcellona nelle semifinali di Champions League. Il mitico duello Mourinho-Guardiola del 2010 (3-1, 0-1 per l’Inter) e oggi quest’altra vinta dai nerazzurri al termine di un incontro magnifico, terribilmente divertente e a tratti improbabile.

Come altro descrivere questo gol da volpe di Francesco Acerbi in una posizione di centravanti che non ha mai occupato nei suoi 19 anni di carriera, per segnare il suo primo gol in Champions? Il 37enne difensore centrale ha permesso alla sua squadra di arrivare ai supplementari, dopo un secondo tempo di grande sofferenza.

Sommer time

In questa partita sensazionale non è un paradosso: il portiere può essere uomo partita nonostante i tre gol subiti. Non sempre aiutato dalla sua difesa, il portiere svizzero si è mostrato sicuro con la palla al piede e nelle uscite e, soprattutto, decisivo tra i pali. Le sue due prodezze sui tiri a giro di Lamine Yamal (76°, 116°) valgono oro, così come la sua eroica parata davanti a Eric Garcia (57°). Decisivo fino alla fine contro Raphinha (119°).

