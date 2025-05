Sinner-Alcaraz scardina il muro dell’ipocrisia che nel tennis bisogna essere amici

In programma oggi alle 17 c’è la finale degli Internazionali di tennis di Roma tra Sinner e Alcaraz, rispettivamente numero 1 e numero due al mondo. I giornali sono pieni di titoli che sottolineano la non amicizia tra i due sportivi. Tutto parte da alcune dichiarazioni dello. spagnolo «Io e Jannik non siamo amici, ma rivali corretti. Fuori dal campo il rapporto è buono, ma dentro siamo avversari». Una frase che ha colpito a quanto pare, come se fosse un atto dovuto che due tennisti, in lotta per la finale di un torneo e costantemente in lotta per il primato mondiale nella classifica ATP, debbano essere amici. Repubblica scrive: “Ma quali amici, solo rivali tra Sinner e Alcaraz neanche una telefonata” e prosegue “Questa volta sarà diverso, è vero. Jannik non lo dice, non lo dirà mai: ma l’impressione è che tra i due qualcosa sia cambiato. Un tempo ricordavano Federer e Nadal: rivali in campo, amici fuori. Due che reciprocamente si stimavano, pronti ad aiutarsi a vicenda. Ma la brutta storia del Clostebol ha cambiato tante relazioni ed equilibri, nel circuito. Il campione altoatesino ha confessato tutta la sua delusione e amarezza, rientrando agli Internazionali d’Italia dopo il lungo stop concordato con la Wada”.

Il Giornale invece ricorda come neanche Nadal e Federer siano mai stati amici se non negli ultimi anni della loro carriera, un fatto naturale, quando si è ai due lati opposti della rete.

“Di solito uno è simpatico fino a quando non comincia ad essere migliore di te. È la secolare legge dell’invidia: capita sempre con il vicino di scrivania, figuriamoci se non succede con un rivale nello sport. Eppure qualcuno si è stupito delle parole di Carlos Alcaraz, rilasciate ai media spagnoli alla vigilia del grande scontro di Roma con Jannik Sinner:«Non posso essere amico di chi desidero battere». Nel tennis questa verità è stata spesso nascosta con l’idea che in realtà bisogna odiare la pallina, più che l’avversario. Ma è solo retorica: il tuo nemico è dall’altra parte della rete. Lo sono stati, per dire, Federer e Nadal finché la vecchiaia sportiva li ha uniti, anche nell’antipatia non del tutto sopita di entrambi per Djokovic”.