Se lo scudetto resta in bilico, l’ultima giornata sarà anticipata a giovedì per l’eventuale spareggio domenica

La Gazzetta fa il punto: “Ogni ipotesi va pianificata. È questo il lavoro (non semplice) che fanno i dirigenti della Lega Serie A”.

Il Napoli si è giocato il suo “bonus” pareggiando in casa contro il Genoa, e adesso – complice la vittoria dell’Inter a Torino – è tornato tutto in discussione nella corsa scudetto. Ma grande incertezza, in Serie A, c’è anche nella corsa salvezza e in quella relativa ai piazzamenti europei: La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus al tema del calendario, soffermandosi anche sull’ipotesi spareggio tra il club di De Laurentiis e i nerazzurri (avrebbe luogo a Milano, a meno di un intervento del ministero dell’Interno).

Gazzetta, il nodo calendario e l’ipotesi spareggio scudetto

Il punto è l’eventuale spareggio. Poiché l’Inter ha la finale di Champions sabato 31 maggio, l’eventuale spareggio dovrà giocarsi domenica 25 o al massimo lunedì 26.

Per quel che riguarda il prossimo turno, si giocherà di domenica ma forse ci saranno due orari. Un orario col blocco salvezza e uno col blocco scudetto (alle 20.45).

Scrive la Gazzetta:

Il blocco retrocessione è composto da Cagliari-Venezia, Verona-Como, Lecce-Torino e Monza-Empoli, poi c’è il blocco scudetto (Inter-Lazio e Parma-Napoli) che si incrocia con il precedente e con quello per le qualificazione alle coppe europee (Fiorentina-Bologna, Juventus-Udinese, Roma-Milan e Genoa-Atalanta, se la Dea non sarà già a posto). Possibile che il primo blocco, ovvero i quattro match per la salvezza, si disputino a un orario e che gli altri più tardi di qualche ora. Ipotesi: le gare della lotta per non retrocedere alle 18, quelle per lo scudetto e l’Europa alle 20.45. Sarebbe un vantaggio per il Parma, che andrebbe in campo conoscendo i risultati delle altre (magari potrebbe essere salvo…), e anche per il Napoli, se i gialloblù fossero già al sicuro.Giocare prima (ore 18) gli incontri per lo scudetto e l’Europa, poi (ore 20,45) quelle per la salvezza? Possibile. Anzi, c’è chi preme per questa soluzione”.

Sull’ipotesi spareggio:

“Il programma dell’ultima giornata sarà dato lunedì, in base ai risultati del penultimo turno, ma è chiaro che con le società coinvolte ci saranno dialoghi già in questi giorni (devono prepararsi a tutte le ipotesi). Perché una collocazione, al momento teorica dello spareggio, va trovata. Cerchiamo di spiegare: se il Napoli vincerà a Parma e l’Inter perderà in casa con la Lazio, Conte festeggerà lo scudetto e giocherà in casa l’ultima giornata domenica 25 (probabilmente alle 15; con consegna della Coppa), mentre l’Inter anticiperà la sfida sul campo del Como a giovedì 22 o venerdì 23, sempre la sera. Con tutte le altre combinazioni di risultati degli azzurri e dei nerazzurri, bisognerà prevedere (sottolineiamo “prevedere” non “ufficializzare”) uno spareggio e “scavare” uno spazio nel calendario. Come? Anticipando Napoli-Cagliari e Como-Inter dell’ultima giornata a mercoledì o a giovedì in modo da piazzare l’eventuale spareggio domenica 25 (meglio di pomeriggio) o lunedì (più difficile). All’Inter va dato tempo per recuperare in vista della finale di Champions e siccome il Psg disputerà la finale di Coppa di Francia sabato, Inzaghi non può spremere i suoi lunedì in un match che vale uno scudetto e avere 48 ore di riposo in meno rispetto a Donnarumma e compagni. Complicazioni? Cosa succederebbe se dopo la penultima giornata il Cagliari non fosse ancora salvo? Difficile pensare che sia anticipato tutto il blocco delle gare che vedono coinvolte formazioni in corsa per la salvezza. Il Cagliari in ogni caso a Napoli può determinare da solo il suo destino e andrà in campo prima delle altre. Gli eventuali anticipi dell’ultima giornata al mercoledì o al giovedì, dunque, riguarderanno solo la lotta scudetto”.

