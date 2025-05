Scudetto, a Lega Serie A prepara la premiazione solo al Maradona (Gazzetta)

Napoli e Inter si stanno ancora giocando lo scudetto e sarà così almeno fino al 90esimo di venerdì. Intanto però le organizzazioni devono partite, anche quella della consegna della coppa da parte della Lega che andrebbe programmata su più campi. la Lega invece ha pensato, al momento, di organizzarsi solo per la consegna al Napoli al Maradona. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

“Al momento la Lega Serie A ha organizzato la consegna del trofeo solo al Maradona, in casa dell’attuale capolista. Niente Como. Nelle prossime ore ci capirà se, in caso di scudetto nerazzurro, una cerimonia ci sarà a Como o se si sonderà la disponibilità di San Siro per domenica”.