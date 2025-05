Prandelli: «Questo Napoli ha un’anima, ha superato anche l’addio di Kvaratskhelia».

Davide Ancelotti, niente esperienza in solitaria: il Brasile è troppo redditizio per lasciare il padre (Onda Cero)

Se nei giorni scorsi in molti riferivano di un Davide Ancelotti in procinto di iniziare la sua carriera di allenatore in solitaria, dalla Spagna quest'oggi arrivano notizie in senso completamente opposto.