Pippo Inzaghi difende il fratello: «Simone è il più bravo e non da adesso»

L’ex calciatore, ora allenatore, Filippo Inzaghi, ha conquistato la promozione in Serie A con il Pisa. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla testata giornalistica Sportweek parlando, tra i vari temi, anche del fratello Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter.

In A ritroverà Simone, che nel frattempo vivrà la seconda finale di Champions in tre anni.

«Mi sorprendo di chi si sorprende. Simone è il più bravo e non da adesso. Ha gestito in modo splendido una stagione massacrante e a volte mi tocca leggere critiche assurde. La crescita progressiva dell’ Inter è il manifesto del lavoro di Simone: un allenatore sopraffino dal punto di vista tecnico, ma anche un uomo bravissimo a leggere nella testa e nel cuore di venticinque ragazzi diversi. Lo spogliatoio è un posto particolare, bisogna saperci entrare e maneggiarlo con cura. Mio fratello non sbaglia una mossa».

L’allenatore perfetto esiste? «No e anche se esistesse nessuno se ne accorgerebbe. Sa perché? Perché gli allenatori vengono giudicati solo in base ai risultati e non è possibile vincere sempre. Quanti sono gli allenatori che vincono ogni anno? Pochissimi. E tutti quelli che non ci riescono sono scarsi? Non credo».