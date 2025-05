Paura in casa Napoli, per McTominay lievissimo affaticamento muscolare (già superato).

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, scrive la notizia che nessun tifoso del Napoli vorrebbe mai leggere, ossia che Scott McTominay – leader eletto a furor di popolo – ha subito un lievissimo affaticamento muscolare, il che ha turbato la vigilia di Parma-Napoli match decisivo nella lotta scudetto. La Gazzetta scrive che non ci sono problemi, l’affaticamento è già stato domato. E ricorda la partita dell’andata, quel Napoli-Parma che di fatto decretò l’inizio della cavalcata azzurra con la rimonta nei minuti finali, in pieno recupero, anche grazie all’espulsione del portiere Suzuki e al fatto che Pecchia aveva esaurito le sostituzioni e in porta andò il difensore Del Parto che subì gol prima da Lukaku e poi da Anguissa.

Scrive la Gazzetta dello Sport.

La svolta Parma-Napoli, inevitabile, rievoca la gara d’andata, la terza di campionato, la gara più pazza (forse) delle trentasei attraversate, la prima che McTominay ha guardato al “Maradona” – inconsapevole del ruolo che il destino gli avrebbe riservato, da principe azzurro – e in quell’ora e mezza, o magari semplicemente negli ultimi sette minuti, il cosiddetto recupero, Anguissa ci mette la faccia, pardon la testa, ribaltando lo 0-1 e trasformandolo, con Lukaku, in 2-1. Però questa, of course, è una serata diversa, anche se resta speciale: McTominay ci si avvicina con un lievissimo affaticamento, però già domato, ed Anguissa con quella leggerezza che gli appartiene. Parma, è questa l’ora (e mezza) giusta per Napoli.

McTominay: «Non è il momento di farsi prendere dal panico ma di restare calmi»

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay, autore anche oggi di un assist, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Genoa.

Come stai? «La cosa importante è rimanere calmi e vedere cosa succederà nelle prossime partite. Anche perché il Genoa ha dimostrato di essere una squadra forte e riuscire a fare due gol al Napoli»

Te lo aspettavi così il primo campionato italiano?

«Non è il momento di farsi prendere dal panico ma di restare calmi. Sì, me lo aspettavo così il campionato, in questo momento in cima ci sono le due squadre più forti della Serie A»

Ha parlato anche Jack Raspadori

Che carica vi danno questi tifosi?«Assolutamente oggi sono stati come sempre fantastici i tifosi e ci hanno dato una grande mano. Ci dispiace perché era una partita preparata bene e giocata bene. È chiaro che è punto importante perché comunque siamo davanti però volevamo vincere»

Con quale mentalità affrontate la settimana? «Come abbiamo fatto fino ad ora che ci sta facendo fare un campionato importante. C’è da recuperare energie sapendo che è tutto nelle nostre mani»·