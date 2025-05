Osimhen: «Non avevo mai visto bambini così tifosi prima di arrivare al Galatasaray»

L’ex attaccante del Napoli parla con affetto die piccoli tifosi turchi, come se a Napoli non avesse ricevuto lo stesso affetto

Lasciano sempre più di stucco le affermazioni dell’ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il nigerianosta per completare la sua stagione in prestito al Galatasaray. Oggi ha segnato un’altra doppietta nella partita vinta 4-1 contro il Sivasspor e a fine partita ha dichiarato: «L’amore per i bambini qui è una sensazione meravigliosa. Essere ispirato, vederli che mi guardano, indossare la mia mascherina… Sono molto grato. Era qualcosa che non avevo mai visto prima di arrivare al Galatasaray».

Sono tante le dichiarazioni d’amore nei confronti del pubblico turco dell’attaccante da quando ha lasciato la formazione azzurra. Dopo la vittoria contro l’Antalyaspor l’attaccante nigeriano si era fatto passare dei piccoli tifosi che volevano incontrarlo, realizzando il loro sogno e li ha abbracciati uno ad uno.

