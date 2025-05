Osimhen è l’alternativa dello United se non riuscissero a prendere Gyokeres o Delap (Footmercato)

La Premier è l’unico campionato in grado di sostenere lo stipendio richiesto dall’attaccante (12 milioni all’anno).

Ancora ignoto quale sarà il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano tornerà a Napoli a luglio per essere ceduto. Continua a piacere molto in Premier League, con il Manchester United che sta pensando seriamente di ingaggiarlo e, per questo, avrebbe già discusso col suo entourage. Il club ha fatto una lista di quattro centravanti per la prossima stagione, dati i rendimenti mediocri di Hojlund e Zirkzee, che non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative.

Osimhen resta l’alternativa dello United

Come riportato da Footmercato:

Il Galatasaray non dovrebbe avere i mezzi necessari per trattenere Osimhen, che ha due destinazioni privilegiate, vale a dire l’Arabia Saudita e la Premier League. La scorsa estate, l’Al Hilal aveva proposto al Napoli 50 milioni di euro per lui. Ma da parte sua, il 26enne è molto tentato dalla Premier League. A dire il vero, è l’unico campionato in grado di sostenere l’incredibile stipendio richiesto dal giocatore, vale a dire 12 milioni di euro all’anno. Il Manchester United, insoddisfatto dei suoi attaccanti, ha stabilito una lista di 4 nomi per il futuro numero 9. Osimhen resta una valida alternativa a Victor Gyokeres e Liam Delap. L’ex Napoli sarebbe anche molto interessato di trasferirsi a Manchester. Sarà necessario pagare più di 75 milioni di euro compresi i bonus al Napoli.

L’attaccante nigeriano: «Non avevo mai visto bambini così tifosi prima di arrivare al Galatasaray»

Lasciano sempre più di stucco le affermazioni dell’ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il nigeriano sta per completare la sua stagione in prestito al Galatasaray. Oggi ha segnato un’altra doppietta nella partita vinta 4-1 contro il Sivasspor e a fine partita ha dichiarato: «L’amore per i bambini qui è una sensazione meravigliosa. Essere ispirato, vederli che mi guardano, indossare la mia mascherina… Sono molto grato. Era qualcosa che non avevo mai visto prima di arrivare al Galatasaray».

ilnapolista © riproduzione riservata