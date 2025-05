Osimhen aspetta la Juventus, ma dipenderà dal Napoli (Pedullà)

Victor Osimhen è nel mirino della Juventus e, a quanto pare, anche lui gradirebbe la destinazione. Ma oltre al nigeriano, che quest’estate farà ritorno al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, i bianconeri vorrebbero prendere anche un altro centravanti.

Osimhen aspetta la Juventus, ma i bianconeri cercano anche un altro centravanti

Scrive il giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito:

La Juventus prenderà due attaccanti, ma la priorità resta Victor Osimhen. Dopo quanto svelato nelle ultime 48 ore, la speranza forte è quella di arrivare all’attaccante nigeriano che ha aperto completamente dando la precedenza alla Juve.

Certo, dipenderà dal Napoli ma il contratto in scadenza nel 2026 (il rinnovo fino al 2027 farebbe scattare l’ingaggio a circa 15 milioni netti a stagione e quindi è una svolta complicatissima) deve portare ad avere un’altra destinazione che sia davvero di gradimento. E almeno nelle ultime settimane Osimhen ha deciso di aspettare la Juve. Nella serata di ieri è stata resa nota una telefonata di un’emittente turca a Giuntoli con tanto di smentita sull’interesse Juve. Probabilmente una telefonata mandata in onda senza autorizzazione. La Juve, che deve trovare una sistemazione per Vlahovic e Milik, vuole prendere due attaccanti. Piacciono i profili di Lucca e Krstovic, va monitorata la situazione Kolo Muani (che vorrebbe restare) per un eventuale nuovo prestito, Hojlund è stato proposto, mentre David adesso è corteggiato dal Napoli.

Il nigeriano ha dato priorità alla Juventus (Pedullà)

La clausola è chiara, ma la volontà del diretto interessato anche, nel senso che Osimhen non vorrebbe andare in Arabia (Al–Ahli in testa) perché riterrebbe un ridimensionamento della sua carriera a soli 27 anni (da compiere a dicembre). In questi giorni Osimhen ha deciso di aspettare la Juventus, ha dato la priorità, ritiene Giuntoli un suo padrino calcistico, ricordiamo bene il trasferimento al Napoli nel 2020, e tornerebbe volentieri a lavorare con lui.