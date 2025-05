Nel bunker di Castel Volturno c’è spazio solo per un’ossessione: la conquista dello scudetto. Il futuro può attendere. Adl e Manfredi si vedranno per lo stadio

Non ci sarà alcun incontro tra Conte e De Laurentiis, Adl vedrà solo il sindaco (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive che non ci sarà alcun incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis:

Conte è arrivato alla volata finale con gli uomini contati, ma anche con la convinzione di poter disporre di un gruppo che è cresciuto e si sta esaltando proprio nelle difficoltà, che per il Napoli sono aumentate a dismisura dalla chiusura del mercato invernale in poi. Mandare in campo una formazione competitiva è da tre mesi e mezzo un rebus che ha costretto a parecchie notti insonne l’allenatore leccese, bravissimo a non mollare mai la presa e a trasmettere agli azzurri la sua straordinaria resilienza. Ma ormai manca poco al traguardo e nel bunker di Castel Volturno c’è spazio solo per un’ossessione: la conquista dello scudetto. Il futuro può attendere al suo ritorno in città Aurelio De Laurentiis incontrerà soltanto il sindaco Gaetano Manfredi, per la questione stadio. Non il tecnico. Squadra e tifosi pensano esclusivamente al Genoa: domenica sera il Maradona dovrà essere una bolgia.

In caso di scudetto, De Laurentiis lasci le prime pagine a Conte e pensi al suo successore (Piccinini)

Sandro Piccinini, nella sua “Sciabolata” su Repubblica, parla tanto di Inter ma anche ovviamente di Napoli e del possibile scudetto. Stavolta è meno tranchant su Conte, ammette (è la prima volta che glielo sentiamo dire) che lo scudetto significherebbe che il Napoli sarebbe andato al di là delle aspettative e sottolinea – a nostro avviso giustamente – i meriti del club e fa un passaggio spillino sul futuro, ossia sulla ricerca da parte di De Laurentiis del successore di Antonio Conte.

Ecco il passaggio di Sandro Piccinini:

Il discorso sull’Inter non toglie meriti al Napoli di Conte che sta facendo una grande stagione. Se dovesse arrivare lo scudetto, sarebbe certamente andato al di là delle aspettative. Probabilmente Conte tenderà a prendersi tutti i meriti, come fa sempre, ma ci può stare. Non credo che ai napoletani interessi fare classifiche di merito. È una società forte che in quel caso avrebbe vinto due scudetti in tre anni con due allenatori diversi. Potrebbe permettersi il lusso di lasciare la prima pagina a Conte, magari pensando già al suo successore.

ilnapolista © riproduzione riservata