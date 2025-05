Neres tentazione fortissima, il Napoli tornerebbe al 4-3-3 e sfrutterebbe meglio McTominay (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive che Conte ha la tentazione di far giocare Neres titolare contro il Cagliari. Il sacrificato ovviamente sarebbe Raspadori che pure ha segnato gol preziosissimi.

Scrive la Gazzetta:

Neres adesso è una tentazione fortissima per venerdì, perché con la sua rapidità, con le sue giocate, potrebbe accendere una fase offensiva del Napoli non troppo brillante ultimamente. Col brasiliano dentro, Conte tornerebbe al 4-3-3 con cui ha scalato la classifica e lanciato la sfida a distanza all’Inter. Il 4-3-3, del resto, è il modulo che si adatta meglio alla squadra, un po’ una coperta di Linus per il Napoli dell’ultimo decennio. E permetterebbe alla squadra di recuperare le incursioni centrali di McTominay, fin qui l’uomo del destino. (…) Ecco, il Napoli con Neres sfrutta di più e meglio l’ampiezza, diventa più imprevedibile perché il brasiliano punta, ti salta, può arrivare sul fondo e mettere palla dietro oppure entrare in mezzo al campo e chiedere l’uno-due a Lukaku, per andare poi lui alla conclusione.

Neres a Parma si era conquistato il rigore e lo avrebbe calciato

Contro il Genoa ha creato due occasioni da gol in poco più di cinque minuti: bastava trasformarne una in oro per essere – chissà – almeno più sereni all’ultima gara. Poi a Parma aveva trovato la giocata vincente, con quella sterzata a cento all’ora con cui aveva sorpreso Lovik. Rigore, che per un attimo ha fatto esplodere di gioia i napoletani di tutto il mondo. Il Var ha cancellato l’opportunità, non il lampo di Neres. Che comunque era pronto a prendersi la responsabilità di calciarlo. Per essere lui l’uomo copertina.