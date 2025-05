Napoli, la festa è già partita. In centinaia a Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Parma

Nonostante le raccomandazioni del tecnico del Napoli, Antonio Conte, che in conferenza dopo il pareggio contro il Parma ha detto «Manca quest’ultimo passo e dobbiamo cercare di farlo assolutamente. quello che mi sento dire è siamo concentrati, stiamo sul pezzo, non tiriamo fuori bandiere coi numeri, questi ragazzi hanno bisogno di essere veramente spinti verso un traguardo storico, tornerebbe dopo due anni, in una maniera fidatevi inimmaginabile», una marea azzurra si è radunata in nottata a Capodichino per accogliere la squadra di ritorno.

SportMediaset riporta:

“Mancano 90′, è vero, ma lo scampato pericolo di Parma e la consapevolezza di affrontare in casa un Cagliari già salvo mette da parte (quasi) tutte le scaramanzie. A Napoli, nella notte, è partita una sorta di pre-festa scudetto, con migliaia di tifosi che hanno accolto la squadra di ritorno dalla trasferta in Emilia. L’aereo azzurro, atterrato a Capodichino all’1.40, venti minuti dopo è passato tra due ali di folla, scortato dai tifosi che, tra bandiere e fumogeni, hanno incitato Conte e i giocatori verso l’ultima decisiva partita.