A Stile Tv è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile del settore sport di Ticketone. Ha raccontato che per il match tra Napoli e Genoa, in programma domenica 11 maggio, stanno vendendo in alcuni gruppi privati i biglietti a 200 euro.

Napoli-Genoa, il responsabile di Ticketone: «Truffa sui biglietti, li vendono in gruppi privati a 200 euro»

Bardelli ha dichiarato:

«Non riesco a comprendere come si possano vendere biglietti in gruppi a 200 euro. I biglietti sono nominativi, non si possono cedere e si acquistano attraverso il web o i punti vendita autorizzati. Noi abbiamo monitorato tutte le vendite per cui invito tutti i tifosi a cui viene offerto un biglietto in cui il nominativo non è il proprio, di non acquistarlo perché sono falsi. Non esiste una cosa del genere. Chi non ha acquistato attraverso il sito web o in un punto vendita autorizzato, non può farlo in altro modo, altrimenti si espone a situazioni poco chiare. Non si può fare il cambio nominativo per cui il biglietto se viene modificato, ai tornelli se ne accorgerebbero e manderebbero via le persone. Avverto tutti i tifosi che non si può fare, assolutamente.

Se c’è qualcuno che millanta di vendere biglietti a 200 euro per la gara col Genoa vuol dire che c’è qualcuno che truffa perché non sono persone autorizzate. Se c’è qualche punto vendita che fa pubblicità dicendo di vendere i biglietti attraverso le prenotazioni, vi chiedo di segnare questo punto i vendita perché lo chiudiamo. Non accettiamo alcuna frode, anzi ve lo chiedo come cortesia: segnalateci eventuali irregolarità perché Ticketone interverrà puntualmente».

