Ci sono novità anche sul bus scoperto ma sul Napolista non le trovate perché a noi del bus scoperto frega meno di zero. In tutto questo, ricordiamo che bisognerebbe vincere

Napoli-Cagliari, secondo tempo diretta Rai? La Lega Serie A per ora smentisce (meno male)

A Napoli si sono attivati per ottenere che il secondo tempo di Napoli-Cagliari fosse trasmesso in diretta tv in chiaro (sulla Rai). Al momento, però, non pare che abbiano raggiunto l’obiettivo. Il consigliere comunale Fucito annuncia sui social che

“il Prefetto ha ottenuto che il secondo tempo della partita sia visibile in chiaro sulla rete televisiva nazionale”.

Ma non c’è nulla di ufficiale. La Lega Serie A al momento smentisce. In realtà il prefetto si starebbe adoperando ma c’è la matassa diritti da sbrogliare.

Vorremmo qui ricordare che il primo maggio 1988 il secondo tempo venne trasmesso in chiaro. Non andate a cercare il risultato di quella partita.

Non paghi, a Napoli hanno fornito notizie anche sul bus scoperto. Queste non ve la diamo perché a noi del bus scoperto frega zero. Anzi, per dirla colta, meno di zero. Non capiamo questa passione collettiva. E siamo intolleranti nei confronti di questa organizzazione di qualcosa che non esiste.

Il Prefetto di Napoli disposto la trasmissione in diretta di #NapoliCagliari, con eventuale premiazione e spettacolo, sui maxischermi allestiti nelle Piazze del Plebiscito, Giovanni Paolo II e Mercato e nelle principali Piazze di 53 Comuni dell’area metropolitana. Il… — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 21, 2025

Il giornalista Giovanni Capuano informa invece che

il Prefetto di Napoli ha disposto la trasmissione in diretta di #NapoliCagliari, con eventuale premiazione e spettacolo, sui maxischermi allestiti nelle Piazze del Plebiscito, Giovanni Paolo II e Mercato e nelle principali Piazze di 53 Comuni dell’area metropolitana.

Il provvedimento prefettizio è stato emanato sulla base degli esiti delle riunioni dl Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di una proficua interlocuzione con la Lega Serie A e DAZN.