Si doveva vincere e basta. Ora non c’è tattica, non ci sono moduli. Il coach british-pugliese sta conducendo il Napoli a un traguardo impensabile

Napoli ai piedi di Conte il comandante che sta costruendo un’impresa di calcio

Si doveva vincere e basta. Jack trova il jolly e poi tutta gestione e nervi. Servono altri 7 punti per il sogno costruito da Antonio Conte.

Nel primo tempo pronti, via e gol di Lukaku dopo meno di 2 minuti ma il suo quarto di piede è avanti: gol annullato per offside. Poi parte la contestazione della curva del Lecce che ferma il gioco per quasi 10 minuti. Alla ripresa il Napoli inizia a prendere campo e dopo due tentativi a vuoto in area ecco Jack che su punizione pennella il gol del vantaggio. Dopo il Lecce prova a imbastire una pressione ma l’unica occasione è un colpo di testa di Gaspar che colpisce la traversa. E dopo è ancora Raspadori ad avere il tiro del raddoppio ma la palla esce fuori di poco.

Nel secondo tempo la partita ripete lo stesso copione. Poco dopo il via Olivera segna ma la rete viene annullata per fallo di McTominay su Falcone. I giallorossi provano a aumentare il ritmo con Giampaolo che mette più calciatori offensivi in campo. Gli azzurri provano a controllare e a ripartire di rimessa per trovare lo spazio giusto ma prima Raspadori trova la coscia di un difensore e poi Lukaku è in fuorigioco.

Ora non c’è tattica, non ci sono moduli. Ora c’è il cuore di questo ragazzino e di una città che vuole esplodere guidata dal comandante Conte, il coach british-pugliese che sta costruendo un’impresa di calcio.

