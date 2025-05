Mertens: «De Bruyne al Napoli? Non so» e ride. «Lukaku? Con lui grigliata a Napoli quest’estate»

Dries Mertens intervistato dal portale Belga Sporza parla della possibilità di vedere il connazionale Kevin De Bruyne al Napoli. Prima però alcune domande sulla stagione al Galatasaray, campione della Süper Lig.

Il titolo con il Galatasaray era bello quanto i due precedenti?

«Sì, ancora più bello».

Mertens: «Spero Lukaku rimanga al Napoli»

Rudi Garcia, nuovo ct del Belgio ti ha chiamato?

«Mi ha chiamato. Mi ha detto che apprezzava molto quello che stavo facendo e che ero ancora pronto. Ma anche che aveva scelto altri ragazzi».

Si è parlato allora dei Mondiali del 2026?

«No, non proprio. Credo che voglia vedere tutti a breve termine e non escludere nessuno. Penso che questa sia anche una mossa intelligente».

Kevin De Bruyne ti ha già chiesto informazioni su Napoli?

«Non saprei [ride]».

È prevista una grigliata con Romelu Lukaku a Napoli quest’estate?

«Ne abbiamo già parlato. Spero che rimanga al Napoli. E quando smetterò di giocare a calcio, vivrò a Napoli. Così potremo organizzare un sacco di cene».

Poi, i commentatori di Sporza precisano che “«Non lo so», nel linguaggio di Dries Mertens significa sì. Non che lo accusi di mentire, ma c’è stato un contatto con De Bruyne a proposito del Napoli“.

Ed effettivamente è difficile credere alle parole di Dries. Anche perché come ha ricordato Gianluigi Bagnulo, inviato a Manchester ieri, ha parlato a Sky Sport svelando anche il retroscena delle nozze di De Bruyne a Sorrento:

«Il nodo non è economico, ancora non se n’è parlato ma è familiare. La sua principale preoccupazione è sistemare al meglio la sua famiglia, tanto passa dalla moglie Michele. Che lui ha sposato a Sorrento, di fronte Capri! Con compare di nozze Dries Mertens. A Napoli gioca Romelu Lukaku, uno dei suoi migliori amici: è chiaro che ci sono dei punti di contatto. Si tratta di un sogno per il Napoli ma il club ci sta provando e sebbene non sia semplice, i contatti vanno avanti.

Il centrocampista belga è in scadenza con il City e il club inglese ha già fatto sapere ufficialmente che non gli rinnoverà il contratto. A fine stagione quindi De Bruyne sarà libero di firmare con un altro club. A prescindere dall’esito della trattativa che, ripetiamo, resta molto difficile, questo tentativo di De Laurentiis e di Manna è un chiaro segnale sulle ambizioni del Napoli in chiave mercato e sui profili da seguire, e anche per il futuro di Conte».

La Fifa ha cambiato regole per il Mondiale per club: i giocatori come Kevin De Bruyne, il cui contratto col Manchester City scadrà il 30 giugno, possono firmare un accordo a breve termine fino alla fine del torneo per disputarlo. Ma il belga è contrario.

Al Times, il centrocampista accostato al Napoli nelle ultime settimane, ha dichiarato:

«Non ha alcun senso, ma accade quando vengono fatti dei tornei nel bel mezzo di queste situazioni contrattuali. Dovrò prendermi cura di me stesso perché se mi infortunassi al Mondiale per club, cosa farei? Nessuno si prenderebbe cura di me. Quindi c’è una grande possibilità che non giocherò la competizione».

Sul suo futuro, De Bruyne ha commentato:

«Tutto deve andare per il meglio per la mia famiglia e per me stesso. Quando hai 20 anni e prendi una decisione, è facile. Puoi trasferirti in un altro Paese e non è un problema, ma ora voglio prendere la decisione migliore per i miei figli, per mia moglie, la scuola, la vita, tutte quelle cose a cui devi riflettere. Continuare ai massimi livelli? Sì probabilmente. Ma dipende da tanti fattori. Non voglio essere messo sotto pressione».