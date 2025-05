Meret: «Le parate più importanti? Quelle a Napoli su Yildiz e Gimenez»

A Cronache di Napoli: «Nemmeno con Spalletti eravamo i favoriti. Però a quest’ora eravamo già campioni. Se arriverà, sarà uno scudetto sofferto»

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di Napoli nella giornata odierna nella quale ha parlato della stagione disputata da lui e dalla squadra, di mister Conte e di questo entusiasmante finale di stagione che potrebbe regalare ai partenopei il loro quarto scudetto.

Meret: «La scorsa stagione abbiamo deluso tutti, quest’anno ci siamo riscattati»

Avete la percezione di aver riscattato il decimo posto dell’anno scorso?

«Ovviamente le delusioni di un anno fa hanno rappresentato uno stimolo soprattutto all’inizio del campionato. Volevamo dimostrare a tutti che nella scorsa stagione per vari motivi non abbiamo espresso il nostro potenziale. Ci eravamo prefissati di tornare in Europa. Ci siamo riusciti con largo anticipo, ottenendo la qualificazione in Champions. Si tratta di un obiettivo importante per il club, per noi giocatori e per i tifosi».

In questa stagione, dopo 14 anni, il Napoli non ha disputato le coppe europee. Vi dava fastidio guardare in tv le partite delle altre?

«Diciamo che dopo aver chiuso il campionato scorso al decimo posto, era giusto che in questa stagione non disputassimo le coppe europee. Adesso, però, concentriamoci sul ritorno in Champions. Non vediamo l’ora di tornare a calcare i palcoscenici più prestigiosi».



Lei è arrivato qui giovanissimo. In che cosa è cresciuto e in quale aspetto intende migliorare?

«Posso dire che nelle ultime tre stagioni di aver goduto di una condizione psicofisica ideale. Per quanto riguarda gli aspetti da migliorare, penso che nella vita non si smette mai di imparare. Io cerco di dare il massimo tutti i giorni e di mettere in pratica i consigli che il mister mi dà quotidianamente. Mi sento uno dei veterani del gruppo. Forse soltanto Contini è qui prima di me. Penso di essere uno dei leader e cerco di aiutare i compagni sia in campo sia nella vita di tutti i giorni».

Contro Juventus e Milan le parate più difficili

Meret ha proseguito la propria intervista rivelando quali sono state, secondo lui, le parate più importanti di questa stagione:

«Secondo me gli interventi che nell’economia del campionato hanno avuto un peso particolare sono stati quelli compiuti contro Yildiz nel successo interno contro la Juventus e il rigore parato a Gimenez, sempre al Maradona. Sono state due parate arrivate in due momenti chiave della stagione. Se i bianconeri fossero andati in vantaggio e se il Milan avesse accorciato le distanze qualche minuto prima, forse avremmo rischiato di non vincere e di perdere punti fondamentali nella corsa alla conquista dello scudetto. Per fortuna è andato tutto nel migliore dei modi».

Meret elogia Conte e crede nello scudetto

Quali corde ha toccato Antonio Conte per permettervi di lottare per lo scudetto partendo dal decimo posto dell’anno scorso?

«Io sono arrivato in ritiro un po’ più tardi, perché avevo qualche giorno di ferie in più per aver fatto parte della spedizione dell’Italia agli ultimi Europei. Però, ricordo che sin dal primo giorno di lavoro il mister ci ha dato tante motivazioni. Conte sa entrarti nella testa. Posso dire tranquillamente che lo consideriamo il nostro condottiero e noi siamo i suoi soldati».



In caso di vittoria dello scudetto sarà un successo insperato, proprio come due anni fa…

«Sì, è vero. Nemmeno con mister Spalletti ad inizio campionato eravamo i favoriti. Però a quest’ora eravamo già campioni. Se arriverà, questo sarà uno scudetto sofferto. Stiamo lottando punto a punto. Speriamo di arrivare primi al traguardo, così da assaporare di nuovo sensazioni indimenticabili».

ilnapolista © riproduzione riservata