McTominay miglior giocatore di aprile in Serie A. Il Napoli è la squadra con più calciatori del mese

De Siervo: «Ha avuto un impatto devastante, è un top player». I calciatori del Napoli hanno ottenuto il riconoscimento 11 volte su 53

Scott McTominay ha vinto il premio come miglior giocatore del mese di aprile in Serie A. Ha battuto tramite le votazioni sul sito ufficiale Diao (Como), Ndoye (Bologna), Ondrejka (Parma), Rovella (Lazio), Soulé (Roma).

Il centrocampista del Napoli ha segnato 5 reti in 4 partite disputate.

De Siervo: «L’impatto di McTominay sulla Serie A è stato devastante»

Le parole dell’ad della Serie A Luigi De Siervo sullo scozzese ex United:

«L’impatto di Scott McTominay su questo campionato è stato ‘devastante’, dimostrandosi un top player assoluto, prototipo ideale del centrocampista ‘box to box’, decisivo in entrambe le fasi di gioco. Le cinque reti segnate, solo nel mese di aprile, hanno riportato il Napoli in vetta alla classifica e permesso al giocatore di stabilire il proprio record personale di gol in una stagione. È il primo scozzese a conquistare il premio di calciatore del mese in Serie A, riconoscimento ottenuto in totale per 11 volte, su 53 edizioni, da un giocatore del Napoli, club che oggi detiene il primato assoluto in questa speciale classifica».

Quanto conta il direttore sportivo di un club? La risposta non è così scontata. Chiedetelo a Mourinho: probabilmente vi racconterà di quando chiese McTominay e Tiago Pinto gli portò Renato Sanches. Il clamoroso retroscena arriva da Nicolò Schira che su X ha svelato una trattativa mai nata ma che avrebbe potuto cambiare il Napoli di oggi.

Nel 2023, come scrive Schira, Mourinho, allenatore della Roma, chiese al suo direttore sportivo di prendere Scott McTominay. Il ds di allora era un certo Tiago Pinto che, follemente innamorato della propria terra (altrimenti non si spiega), porta alla corte dello Special One un certo Renato Sanches piuttosto che il giocatore chiesto dal proprio allenatore.

ilnapolista © riproduzione riservata