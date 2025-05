Mazzarri sulle orme di Stramaccioni, il suo futuro potrebbe essere in Iran (Tmw)

Il noto portale: “Mazzarri, reduce dalla breve parentesi al Napoli nella scorsa stagione, vede positivamente la possibilità di tornare a lavorare all’estero”

Il futuro dell’ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri potrebbe essere in Asia, per la precisione in Iran. A riferirlo sono i colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Le ultime sul futuro di Walter Mazzarri

Leggi anche: Nakamura ricorda Mazzarri (e la sua premura): «Comunicavamo a gesti, da lui ho imparato molto»

Di seguito quanto si apprende da noto portale:

“Walter Mazzarri potrebbe presto ripartire dall’Iran. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono in corso trattative avanzate tra l’allenatore toscano e l’Esteghlal, uno dei club più prestigiosi del campionato iraniano. Le parti stanno discutendo un contratto annuale, anche se al momento non è stato ancora formalizzato alcun accordo.

Il club di Teheran, deluso dai risultati ottenuti in questa stagione, è determinato a rilanciarsi e tornare a competere per il titolo nazionale. Per questo ha deciso di puntare su un tecnico di esperienza internazionale, capace di portare nuova mentalità e ambizione. Mazzarri, reduce dalla breve parentesi al Napoli nella scorsa stagione, vede positivamente la possibilità di tornare a lavorare all’estero, affascinato dalla sfida di riportare l’Esteghlal ai vertici del calcio iraniano e alla conquista di trofei.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per arrivare alla fumata bianca. I contatti tra le parti proseguono con intensità e l’ottimismo cresce. L’eventuale arrivo di Mazzarri segnerebbe una svolta importante per il club iraniano, che intende avviare un nuovo ciclo di successi anche attraverso investimenti mirati sul mercato”.

Lo ricordiamo, lo stesso club fu allenato dall’ex tecnico dell’Inter, attuale opinionista di Dazn, Andrea Stramaccioni.

ilnapolista © riproduzione riservata