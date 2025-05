Marelli: «Manca un secondo giallo a Billing. Non c’è il rigore per il Napoli»

A Dazn l’ex arbitro concorda con la scelta del Var di non assegnare rigore per il tocco di braccio di Venturini in area

Negli studi di Dazn dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa si analizzano gli episodi arbitrali con lex arbitro Luca Marelli. Il primo episodio è quello accaduto nel finale della gara quando si reclama un rigore per il Napoli per tocco di braccio braccio di Venturino

Marelli: «Al minuto 87-88 c’è una deviazione di Lorenzo e un tocco sotto rete di Venturino col braccio. Dobbiamo considerare due elementi, uno che il braccio è molto vicino al corpo e che poi il pallone sbuca molto vicino e rapido deviato da Di Lorenzo che aveva spezzato di testa per cui in sala Var avranno valutato questi elementi. L’arbitro non poteva vedere nulla. Per quanto mi riguarda sono d’accordo»

Billing meritava un secondo giallo?«Sì, Billing meritava un secondo giallo, manca ammonizione tenta di intervenire viene anticipato da Vasquez, è l’unico errore dell’arbitro. CI voleva un secondo giallo e quindi l’espulsione»

