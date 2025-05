L’Inter dimentica la finale di Champions, ora punta tutto sullo scudetto (Gazzetta)

All’Inter è cambiata la parola d’ordine. In ordine temporale anche le priorità sono cambiate. La finale di Champions può attendere. Adesso c’è il campionato e c’è uno scudetto che è tornato in ballo. La squadra di Inzaghi è motivatissima, sente di poter fare il bis e concentrerà tutte le proprie energie su queste ultime due partite: Lazio in casa e poi Como in trasferta. Se il Napoli dovesse inciampare in altri passi falsi, i nerazzurri vogliono farsi trovare pronti.

All’Inter ora si respira un’aria diversa

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Tutto sullo scudetto, perché l’Inter ci crede davvero. Inzaghi ha concesso due giorni di riposo dopo Torino, che rischiano di essere – almeno per i nazionali – gli ultimi fino alla fine del Mondiale per club, in caso di spareggio con il Napoli. Il tecnico e il suo staff hanno trovato il modo di caricare il gruppo ieri. E altrettanto faranno nelle prossime ore. Con un paio di concetti trasferiti in linea generale: non è questo il momento di pensare alla Champions, abbiamo un obiettivo da centrare e contro la Lazio servirà un’attenzione massimale, restiamo sintonizzati sul campionato che può ancora regalarci grandi gioie.

E per le prossime due partite, al netto dei giusti ragionamenti di condizione fisica per portare tutti al top in vista della finale Champions, l’idea è quella di schierare la migliore formazione, non scegliendo chi eventualmente avrà la testa già (troppo) proiettata al 31 maggio.

C’è anche un sentimento diffuso di “giustizia” che il pareggio del Napoli ha in qualche modo restituito: la squadra sente di meritare almeno la possibilità di arrivare in corsa all’ultimo chilometro della corsa scudetto. Certo è che adesso ad Appiano si mescola concentrazione a buonumore. Ed è il mix perfetto che Inzaghi vuole mantenere almeno fino alla fine del campionato.