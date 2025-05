L’incontro tra De Laurentiis e Conte andrà in scena probabilmente dopo il Genoa (Repubblica)

Il tecnico concentratissimo sulla volata, l’incontro con De Laurentiis andrà in scena dunque solo all’inizio della prossima settimana

Secondo quanto riporta Marco Azzi su Repubblica, mentre il Napoli si avvia alla volata scudetto delle ultime giornate di campionato, Conte vuole garanzie sul progetto azzurro. Si parla di un’incontro tra il presidente De Laurentiis e il tecnico salentino che, molto probabilmente, si terrà proprio lunedì mattina. E, quindi, dopo la partita contro il Genoa in programma domenica 11 maggio alle 20:45.

Su Repubblica si legge:

“Il tecnico leccese concentratissimo sulla volata e con ogni probabilità il suo incontro con De Laurentiis per programmare il futuro andrà in scena dunque solo all’inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì mattina“.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

L’eventuale vittoria a Lecce aprirebbe un primo capitolo relativo ai festeggiamenti dello scudetto. Dettagli, al momento, non ce ne sono: è tutto legato ai risultati degli azzurri di Conte, ma al sindaco – qualora ci fossero i presupposti di ordine pubblico dopo i necessari dialoghi con prefettura e questura – piacerebbe rispolverare il suo antico pallino, quello del bus scoperto in giro per la città, come non accaduto nel 2023. Ma siamo nel campo dei desideri, adesso è inutile affrontare un tema del genere perché va corroborato dai fatti, cioè le vittorie del Napoli.

De Laurentiis ha in programma pure l’incontro con Antonio Conte. È stato lo stesso allenatore a sollecitarlo, dopo la vittoria di Monza, in merito ai programmi relativi alla prossima stagione. Conte ha un contratto di altri due anni, ma vuole capire le intenzioni del club per l’annata che porterà al centenario del Napoli, con il ritorno in Champions già in cassaforte. Un appuntamento potrebbe essere fissato a ridosso della gara con il Genoa. Il presente si chiama Lecce, ma il futuro del Maradona e di Conte va risolto al più presto.

