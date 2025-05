Lecce non ha dimenticato quando Conte scelse di allenare il Bari e vinse pure a Lecce 2-1 (Gazzetta)

Storia lontana, certo, ma non per tutti chiusa, evidentemente. Una fetta di leccesi non ha mai digerito la sua scelta di allenare il club “nemico”

Lecce non ha dimenticato quando Conte vinse lì 2-1 da allenatore del Bari (Gazzetta)

La Gazzetta ricorda perché Lecce ha un rapporto conflittuale con Antonio Conte. Tutto è legato alla scelta del tecnico di allenare il Bari. E da tecnico del Bari vinse 2-1 in Salento e portò il Bari in Serie A.

Conte a Lecce è tornato due volte da allenatore in A, vincendo 1-0 quando guidava la Juve e pareggiando 1-1 ai tempi dell’Inter. Ma la partita che ha cambiato un po’ il rapporto con i tifosi della sua città è quella del 17 maggio 2008: Antonio arrivò al Via del Mare da allenatore del Bari, che portò alla promozione in A. E vinse 2-1. Non fu la gara in sé a cambiare la storia, ma la delusione (o la rabbia, fate voi) di alcuni suoi concittadini fu proprio verso quella sua scelta di accettare l’avventura nel club “nemico”. Questione di campanilismo, di una rivalità molto accesa tra le due città. Storia lontana, certo, ma non per tutti chiusa, evidentemente. Conte, invece, è sempre andato avanti per la sua strada, orgoglioso delle sue origini e della sua terra. Ma anche della carriera che si è costruito con lavoro, sacrificio e sudore.

Per il Lecce Conte studia di tornare al 4-4-2 plastico (Corsprt)

Gianluca Di Marzio dà la triste notizia all’ambiente Napoli. Per Alessandro Buongiorno stagione finita. Il Napoli e Conte dovranno giocarsi lo scudetto senza Buongiorno e senza Juan Jesus, oltre a Neres. Proprio per questo Conte sta studiando come mettere in campo la sua squadra già per la trasferta di Lecce. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe scegliere di tornare al 4-4-2

“Senza Buongiorno, è possibile che Conte possa ripristinare l’idea provata alla vigilia del Toro: Olivera centrale al fianco di Rrahmani, Spinazzola basso a sinistra, McTominay in partenza quasi esterno sinistro di centrocampo e Raspadori al fianco di Lukaku in un 4-4-2 diciamo plastico, che all’occorrenza può anche diventare 3-5-2. Insomma, il piano provato prima del Milan e del Torino: in entrambi i casi, però, il tecnico fu costretto a cambiare strategia la mattina della partita, una volta per l’attacco influenzale che colpì McT e domenica per lo stesso problema accusato da Jack. La maledizione della febbre tattica”.

Secondo Tuttosport potrebbe giocare con Rafa Marin dal primo minuto

“Conte sta ipotizzando due soluzioni. Una porta all’utilizzo di Rafa Marin dal primo minuto, così da mantenere lo stesso assetto visto col Toro, oppure tornare al 3-5-2: difesa con Di Lorenzo-Rrahmani- Olivera, centrocampo composto da Politano-Anguissa-Lobotka-McTominay-Spinazzola e Raspadori di nuovo in attacco a fare coppia con Lukaku”.

