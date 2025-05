Lautaro, elongazione ai flessori della coscia: in dubbio per la semifinale di ritorno contro il Barcellona

Il match di Champions si disputerà martedì 6 maggio. “Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”, si legge nel comunicato.

Lautaro Martinez ha abbandonato il campo nel match tra Barcellona e Inter dopo il primo tempo per un fastidio alla coscia.

Elongazione ai flessori della coscia per Lautaro, in dubbio contro il Barcellona

Oggi il capitano nerazzurro ha effettuato i test medici e la società riporta il seguente comunicato:

“Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.

L’argentino risulta quindi essere in forte dubbio per la sfida di ritorno delle semifinali di Champions contro i blaugrana, in programma martedì 6 maggio.

Infortunatosi ieri nel corso del 3-3 con l’Inter, Koundé oggi ha effettuato tutti gli accertamenti e gli esami strumentali. Il Barcellona ha diramato un comunicato ufficiale:

“Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. Il suo rientro in squadra sarà deciso in base ai suoi progressi“.

L’Equipe scrive che il difensore del Barcellona rischia uno stop che potrebbe durare anche 3 settimane, mettendo a serio rischio il suo finale di stagione: “Per un infortunio di questo tipo, in genere bisogna aspettare dalle due alle tre settimane. Il nazionale francese (26 anni, 42 presenze) salterà probabilmente la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter (6 maggio), così come il decisivo Clasico contro il Real Madrid, in Liga, domenica 11 maggio”.

ilnapolista © riproduzione riservata