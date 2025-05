La rivincita del lancio lungo, in Premier spopola la rimessa laterale in area (New York Times)

La ricerca dell’immediatezza è il nuovo trend tattico, rispetto agli ultimi anni

“Per molti versi, il calcio che guardiamo è diventato sempre più culturale in Premier League”, che è un po’ l’avanguardia tattica del calcio mondiale. E il New York Times sottolinea in una analisi che mai come oggi è tornato in voga il “lancio lungo”. Per mezzo, soprattutto… delle rimesse laterali direttamente in area.

“Il calo di immediatezza verso la fine del decennio precedente in Premier League ha coinciso con una diminuzione della percentuale di passaggi lunghi del portiere, definiti come quelli che percorrono almeno 32 metri, poiché più squadre si concentravano sul mantenimento del possesso palla, sulla costruzione della difesa e sul riciclaggio della palla se la perdevano. La tendenza dei portieri della massima serie inglese a giocare meno lanci lunghi è continuata nelle ultime due stagioni. Tuttavia, l’uso delle rimesse laterali lunghe ha subito un’inversione di tendenza”.

“Dalla stagione 2021-22, le squadre di Premier League hanno effettuato più tiri in area di rigore quando ne hanno avuto l’opportunità. In Champions League questa settimana, è stata una delle principali minacce offensive dell’Arsenal contro il Paris Saint-Germain nella semifinale di ritorno”. C’è anche una percentuale: +17%

Il Nyt si concentra, entrando parecchio nello specifico, sulle rimesse laterali. Se vi interessano i numeri e gli xG vari, l’articolo intero è qui, e vi darà soddisfazione.

ilnapolista © riproduzione riservata