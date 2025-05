La conferma di Conte al Napoli manderebbe nel panico la Juventus (Corsera)

Il Corriere della Sera fa il punto sui movimenti di allenatori in Serie A. A cominciare, ovviamente, dal tecnico del Napoli.

Scrive il quotidiano di via Solferino:

Le notizie di giornata sono due. La prima riguarda Conte. Ieri a Roma è andato in scena il faccia a faccia con De Laurentiis: un confronto di quattro ore nel quale i due hanno spiegato i rispettivi punti di vista dopo una stagione vincente ma che aveva lasciato scorie e portato l’allenatore a pensare all’addio. C’è da capire se il grande affetto della città, i festeggiamenti per lo scudetto, ma soprattutto una sorta di «pressing interno» da parte delle persone più vicine in famiglia e nello staff tecnico possano aver fatto cambiare idea ad Antonio. Prossimo appuntamento domani o dopodomani. La permanenza manderebbe nel panico la Juve. Chi al posto di Conte? Verrebbe confermato Tudor?

Momblano: «Conte alla Juve solo se va via Giuntoli»

L’esperto di calciomercato, molto vicino alla Juventus, Luca Momblano parla di Damien Comolli, attuale presidente del Toulouse, come nuovo direttore generale bianconero. Una figura fondamentale secondo lui per la reale rivoluzione del club da fare prima dell’inizio del mercato. Poi su Giuntoli:

«È da qualche settimana che ripetiamo che il punto di mezzo non esiste. Giuntoli ridimensionato non esiste. La Juve cambia se cambia la dorsale e gli uomini mettendo degli specialisti, provando a fare un lavoro di squadra a livello della società. E una delle condizioni di Conte è che la società deve essere presente perché si lavora 24 ore al giorno. Le condizioni di Conte sono impegnative. Con gli uomini che ci sono per Conte non si può fare. Conte è una conseguenza del cambiamento perché il cambiamento e Conte si piacciono»

Voi tornereste alla Juve se foste in Conte?

«Se Conte dovesse tornare alla Juventus ai miei occhi lo fa contro tutto e tutti e per certi versi anche contro la logica. Poi nel calcio la logica conta fino a un certo punto per i tifosi. A breve sapremo tante cose. Conte se torna lo fa contro una piazza, Napoli, che è lo ha eletto re, contro alcuni pareri dii chi gli sta intorno. Ma lui se fa questo lo fa perché è convinto e poi è un treno da questo punto di vista. Certo che a fronte di una decisione di questo genere sarà complicato per chi lavora con lui in società tarpargli le ali in un ritorno in cui non può permettersi di sbagliare».