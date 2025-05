Juventus, verso la chiusura del rapporto con il direttore sportivo Giuntoli (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio scrive che la Juventus si sta avviando verso la chiusura del rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Scrive Di Marzio:

Prosegue la ristrutturazione societaria della Juventus, che prevede diversi cambiamenti. Non solo l’arrivo di Comolli, il ritorno di Tognozzi e i maggiori poteri affidati a Chiellini.

Ci sarà anche un addio, come deciso da John Elkann nell’ambito di questa riorganizzazione: quello dell’attuale direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, ma i segnali che arrivano portano sempre di più verso un’interruzione anticipata del rapporto.

La Juventus è pronta a fare grandi cambiamenti in vista della prossima stagione. Solamente Giorgio Chiellini è sicuro del suo futuro in bianconero. Nelle prossime ore si deciderà anche la posizione del ds Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Igor Tudor andrà al Mondiale per Club. Ma con tutta probabilità, non sarà lui alla guida della Juventus nella prossima stagione. Il primo obiettivo rimane Antonio Conte, per il quale verrà fatto un tentativo entro la fine della settimana, preceduto da una comunicazione ufficiale che verrà inviata al Napoli, come forma di cortesia, preannunciando la chiamata all’allenatore. Anche per quanto riguarda la dirigenza bianconera non ci sono ancora scelte definitive: le prossime ore saranno decisive anche definire la posizione di Giuntoli. John Elkann ha da tempo preso in mano il dossier Juve, e a giorni arriveranno le prime decisioni. Fare nomi in questo momento sarebbe prematuro, perché – come nel caso di Conte – anche per quanto riguarda i dirigenti non ci sono ancora decisioni definitive, ma un deciso orientamento sì. In questo momento soltanto Giorgio Chiellini è certo del suo futuro alla Juventus, in un ruolo più ampio rispetto all’attuale.



In merito ad Antonio Conte si legge:

Solo in caso di mancato arrivo del grande ex, le quotazioni di Tudor tornerebbero a crescere. Intanto, la decisione di Conte non è ancora presa, né in un senso, né nell’altro, anche se la volontà dell’allenatore sembra sempre più definita dopo la vittoria dello scudetto: niente rottura burrascosa con De Laurentiis, ma comunque il rapporto professionale è fortemente compromesso. E dunque, addio vicino. I giorni di festa a Napoli, l’amore del pubblico, i giocatori – come detto da Lukaku – che stanno provando a convincerlo a restare, potrebbero farlo tornare sui suoi passi? Molto difficile, quasi impossibile. C’è la Juve che lo aspetta.