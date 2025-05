Il Fatto pubblica il rapporto annuale di Football Benchmark. La Juve è scesa al 15esimo posto, il Napoli è 17esimo. In dieci anni superata da Milan e Inter

Juventus, in dieci anni è crollato il suo valore economico: il Napoli l’ha quasi raggiunta. Conte lo ha capito

Volete capire perché, dopo tanto titubare, perché Conte ha quasi scelto di restare a Napoli e di lasciar andare la Juventus al suo destino? Leggete “The European Elite 2025” il decimo rapporto stilato da Football Benchmark. Ne scrive il Fatto quotidiano con la prestigiosa firma di Gianni Dragoni super esperto economico-finanziario, per anni colonna del Sole 24 Ore.

Ecco qualche estratto del suo articolo:

Crolla il valore della Juventus, superata per la prima volta da Milan e Inter nella classifica europea delle 32 principali squadre di calcio per valore economico. La classifica stilata da Football Benchmark, nel decimo rapporto annuale “The European Elite 2025”, che viene anticipato dal Fatto, contiene una novità che fa rumore. In testa si conferma il terzetto dell’anno scorso, primo il Real Madrid, quindi le due squadre di Manchester, City e United. La “retrocessione” della Vecchia Signora anche nelle fredde cifre del business, pur basate su stime, è la plastica conseguenza del declino, prima sportivo ora anche economico, del club controllato dalle famiglie Agnelli-Elkann-Nasi attraverso Exor.

Dieci anni fa, il valore d’impresa della Juventus era superiore a Inter e Milan messi insieme, oggi è dietro i due club

Dieci anni fa, nel primo del report curato da Andrea Sartori, il valore d’impresa della Juventus era addirittura superiore a quello di Inter e Milan messe insieme. Adesso, secondo l’elaborazione dei bilanci al 30 giugno 2024 e altri criteri, l’ac Milan vale 1,808 miliardi di euro (+26% rispetto all’anno precedente), l’inter 1,715 miliardi (+20%), la Juventus ha perso il 3% e si ferma a 1,651 miliardi, cioè 157 milioni sotto il Milan e 64 milioni meno dell’inter.

Nel bilancio al 30 giugno 2024 ha dichiarato una perdita di -199 milioni, la più alta tra le squadre di questo rapporto.

Il Milan, prima italiana, è solo 13º in Europa, ha guadagnato una posizione. Avanza di una casella anche l’inter al 14º posto, la Juventus perde tre posizioni ed è 15ª. (…) La società di Aurelio De Laurentiis che ha appena vinto lo scudetto vale 1 miliardo e 97 milioni (+21%), è 17ª in Europa.