Jorge Martin ha fatto sapere all’Aprilia che potrebbe andare via, sullo sfondo c’è l’Honda

Jorge Martin, campione del mondo in carica della Moto Gp, potrebbe lasciare l’Aprilia al termine della stagione 2025. Ad affermarlo sono i colleghi di Marca, i quali riferiscono che il pilota potrebbe passare tra le fila dell’Honda.

Marca e il futuro di Jorge Martin

“Jorge Martin sta pensando di lasciare Aprilia a fine stagione. Il mercato della Moto GP 2025 potrebbe esplodere con un’altra bomba, come quella dello scorso anno con l’ingaggio di Marc Marquez da parte della Ducati… che ha portato all’arrivo di Martinator in Aprilia”, si legge.

Marca, poi, riporta i dettagli della vicenda scrivendo: “Tutto è scattato a Le Mans, lo scorso fine settimana. Lo spagnolo ha fatto un viaggio lampo dalla sua casa di Andorra alla pista francese per tenere diversi incontri segreti nel paddock. Il più essenziale, con il suo marchio attuale”.

Secondo i colleghi iberici, durante l’incontro Jorge Martin avrebbe fatto sapere all’Aprilia “che potrebbe esercitare una clausola del suo contratto che lo libererebbe per la prossima stagione”.

Come anticipato, sullo sfondo ci sarebbe un futuro in casa Honda. E Marca conclude sottolineando: “Jorge ha già usato una clausola nel 2020, per lasciare KTM quando era in Moto2”.

Staremo a vedere se si tratta di un semplice rumor o se effettivamente l’affare si farà.

