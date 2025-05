Italiano intelligente, aveva perso tre finali rimanendo fedele alle sue idee ma ha imparato dagli errori (Libero)

Il Milan si era convinto che non ci fosse bisogno di un cambio dirigenziale. La Coppa Italia è l’ultima occasione per farsi un esame di coscienza

Claudio Savelli su Libero commenta la vittoria del Bologna di Italiano in finale di Coppa Italia contro il Milan. Tanti gli elogi per Italiano. Per il Milan è l’ultima occasione della dirigenza per un esame di coscienza.

Italiano sta diventando un grande allenatore, il Milan deve farsi un esame di coscienza

Su Libero si legge:

Il calcio italiano ha una grande in più. È il Bologna che gioca questa finale gestendo lo sforzo, in parte, snaturandosi. È entrata in campo l’intelligenza di un allenatore che aveva perso tre finali perché le aveva giocate al contrario rispetto a questa, partendo a cannone e rimanendo fedele alla sua idea di gioco offensiva fino alla fine. Ma imparare dagli insuccessi è ciò che fanno i grandi e Italiano lo sta diventando.

[…] La dirigenza rossonera, in particolare Furlani, si era convinta in queste settimane che andasse bene così, che non ci fosse bisogno di un cambio nell’assetto della squadra dirigenziale, che la colpa è stata fin dall’inizio degli allenatori che non erano all’altezza. È l’ultima occasione per farsi un esame di coscienza e ammettere che c’è bisogno di una mano da fuori e di limitare i propri compiti.

Ci pensa Ndoye, il Bologna vince la Coppa Italia. Sconfitta la maledizione delle finali

Il Bologna ha vinto la Coppa Italia. Ha battuto il Milan 1-0 con gol di Ndoye nella ripresa. E così Italiano ha sconfitto la maledizione delle finali, ne aveva perse quattro. Stavolta però ha vinto. Il Bologna di Saputo vince il primo trofeo, la terza Coppa Italia della propria storia. Lo ha fatto con Vincenzo Italiano che – risultati alla mano – ha fatto meglio del suo predecessore Thiago Motta che comunque aveva portato la squadra in Champions.

Il Milan non ha bissato il successo in Supercoppa. E a questo punto sarà inevitabile l’addio tra i rossoneri e Conceiçao che chiude con un trofeo vinto (Supercoppa) ma anche con la Coppa Italia persa in finale e il campionato finito decisamente male.

Dettaglio per gli amanti delle statistiche e delle curiosità. Quando il Bologna ha vinto la Coppa Italia, lo scudetto è andato sempre a squadre outsider: il Cagliari, la Lazio e ora resta da vedere cosa accadrà quest’anno.