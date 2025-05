Inzaghi pensa alla Champions, 9 i cambi nell’Inter in vista della partita contro il Verona

Solo Sommer e Bisseck confermati nell’11 titolare. Il difensore per altro scelta obbligata per l’infortunio di Pavard. In attacco spazio a due fra Taremi, Arnautovic e Correa

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo dopo l’impegno di Champions League contro il Barcellona. Ad attendere i nerazzurri ci sarà il Verona, che domani alle 20:45 sarà ospite a San Siro per la quartultima giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport fa sapere che Simone Inzaghi ha in mente un maxi turnover per permettere ai propri giocatori di arrivare carichi al match di ritorno contro i blaugrana che si terrà martedì prossimo.

Verso Inter-Verona: Inzaghi conferma solo 2 titolari del match contro il Barcellona

Tra infortuni e squalifiche il tecnico nerazzurro prepara la formazione migliore da mandare in campo sabato sul prato del Meazza. Lo stesso Inzaghi non sarà in panchina questo weekend visto il patteggiamento legato al caso ultras.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con nove interpreti diversi rispetto l’undici titolare presentata mercoledì in Champions League:

“L’idea dello staff resta, quindi, quella di far di riposare il più possibile i reduci di Montjuic: rotazioni quasi “estreme”, al punto che, almeno in teoria, solo due tra i nerazzurri che hanno iniziato in Champions potrebbero partire dal 1’ pure contro i veneti in A: il portiere, Yann Sommer, come ovvio che sia, e l’altro Yann, Bisseck, che deve tamponare dal suo lato all’infortunio di Pavard“.

Inzaghi è dunque pronto a rinunciare, almeno dall’inizio, ai suoi fedelissimi Bastoni e Acerbi per l’impegno di Serie A in programma sabato sera:

“A completare la linea difensiva, in mezzo dovrebbe tornare Stefan De Vrij e, accanto a lui, occhio a Carlos Augusto vestito da centrale mancino: sia Acerbi che Bastoni dovranno ritrovare energie e pensare soprattutto a quel mostro dai capelli paglierino atteso come un incubo 72 ore dopo“.

A centrocampo spazio ad Asllani e a Zalewski e Darmian sulle fasce. Tra l’altro sarà un centrocampo inedito con Frattesi e Zielinski.

In attacco si cerca la coppia giusta per sostituire Thuram e Lautaro Martinez (infortunato). Inzaghi vuole preservare anche Thuram. La coppia sarà scelta in mezzo al trio Arnautovic-Correa-Taremi.

