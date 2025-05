Inter e Barcellona vogliono andare a Monaco sì o sì, il turnover totale in campionato lo dimostra (Marca)

Inzaghi ha fatto dieci cambi, Flick nove. Entrambi hanno vinto. Lewandowski martedì ci sarà, ma potrebbe partire dalla panchina. Ancora dubbi su Lautaro.

Martedì si giocherà il ritorno delle semifinali di Champions a Milano tra Inter e Barcellona; l’andata è terminata 3-3. Per preservare i calciatori migliori, Simone Inzaghi e Hansi Flick hanno optato per un turnover quasi completo in campionato.

Inter e Barcellona hanno fatto turnover in campionato per giocarsi un posto nella storia

Marca scrive:

Il Barcellona sta provando a raggiungere la sua nona finale di Champions League. Il team di Flick aspira a fare la storia. L’allenatore tedesco ha rivoluzionato il suo undici contro il Valladolid: ha preservato il meglio per l’incrocio contro l’Inter facendo nove cambi. Ma Inzaghi lo ha addirittura superato: ne fatti dieci. Entrambi vogliono dare il tutto per tutto per il ritorno delle semifinali del massimo torneo continentale. Il 3-3 dell’andata lascia ancora aperto il risultato.

Il Barça vuole essere a Monaco di Baviera il 31 maggio. Aspira a giocare una nuova finale di Champions League, dopo Berna 1961, Siviglia 1986, Wembley 1992, Atene 1994, Parigi 2006, Roma 2009, Wembley 2011 e Berlino 2015. Con otto, è uno dei club che ha giocato più finali di Champions. Viene superato da Real Madrid, Milan, Bayern, Juventus e Liverpool. Ed è uno di quelli che ha festeggiato più volte, ovvero cinque. Nel match contro il Valladolid, però, Flick è dovuto ricorrere a Lamine Yamal, Raphinha, Frenkie de Jong e Dani Olmo, poiché stava perdendo 1-0; sono stati tra gli artefici della rimonta 2-1. Contro l’Inter, gran parte dei giocatori blaugrana saranno relativamente riposati. Inoltre, il tecnico ha recuperato Robert Lewandowski, anche se potrebbe partire dalla panchina con Ferran Torres titolare.

Per la squadra milanese, la partita è altrettanto storica. L’Inter ha giocato sei finali di Champions League, l’ultima nella stagione 22-23 persa contro il City di Guardiola, e ne ha vinte tre. Contro l’Hellas Verona, con cui hanno vinto 1-0, Inzaghi ha messo in campo solo Bisseck tra quelli che avevano giocato titolari a Barcellona. E sorgono dubbi sulle condizioni di Lautaro, che verrà valutato giorno dopo giorno per testare la sua disponibilità.

ilnapolista © riproduzione riservata