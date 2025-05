In Spagna il razzismo negli stadi è “un crimine d’odio”: cinque condannati a un anno per gli insulti a Vinicius

Marca: "E' una sentenza storica, che vale come precedente. Prima gli insulti venivano puniti come reati contro l'integrità morale con l'aggravante della discriminazione"

In Spagna si sono scocciati: il problema razzismo negli stadi è quasi peggio che in Italia. Ed è arrivato il momento delle pene esemplari. Il Tribunale provinciale di Valladolid ha emesso la prima sentenza in Spagna che condanna gli insulti razzisti in uno stadio come crimine d’odio. La sentenza riguarda cinque persone che hanno rivolto gravi insulti a Vinicius Jr. durante la partita tra Real Valladolid e Real Madrid, il 30 dicembre 2022.

Grazie alla denuncia presentata dalla Liga , che inizialmente fungeva da unica accusa, e al successivo appoggio dello stesso giocatore brasiliano e del Real Madrid, i cinque sono stati condannati a un anno di carcere, a una multa compresa tra 1.080 e 1.620 euro, all’interdizione speciale dal voto passivo per un anno e al divieto di quattro anni di esercitare professioni nei settori dell’istruzione, dello sport e del tempo libero.

Per evitare il carcere, gli imputati hanno accettato due condizioni: non riscacciarci entro tre anni e non frequentare gli stadi. Si tratta di una sentenza senza precedenti che rafforza il messaggio di tolleranza zero nei confronti del razzismo negli stadi, scrive Marca. Finora, le sentenze giudiziarie in Spagna relative ad insulti razzisti si sono limitate alle condanne per reati contro l’integrità morale con l’aggravante della discriminazione. Questa volta la sentenza include espressamente i crimini d’odio, segnando una svolta nella lotta legale contro questo tipo di comportamento.