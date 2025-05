In Ecuador sbanca Segundo Castillo, l’allenatore che va in panchina in smoking rosa (New York Times)

L’anti-Sarri sudamericano sta facendo impazzire tutti con il suo look eccentrico. E il suo Barcellona SC continua a vincere

Altro che tutone alla Sarri e bloc-notes sudato. A Guayaquil, l’allenatore del Barcellona SC – campionato ecuadoriano – ha deciso che il vero pressing si fa a colpi di sartoria. Segundo Castillo, ex centrocampista della nazionale ecuadoriana, va in panchina in smoking bianchi e rosa acceso durante le partite di Copa Libertadores. La sua squadra in testa al campionato, intanto è diventato virale a forza di meme. Lo racconta il New York Times.

«Quando giocavo in Inghilterra, all’Everton e al Wolverhampton, dovevamo sempre essere ben vestiti. È una cultura che ho sviluppato», dice lui. Solo che adesso non si tratta di una cena di beneficenza, ma di match contro il Corinthians o il River Plate, mentre l’umidità di Guayaquil ti incolla la camicia addosso. Lui però regge. Smoking aderente, scarpe argentate, cravatta d’ordinanza. «È importante liberare i giocatori dalla pressione», dice Castillo, che non ha mai nascosto il suo stile sopra le righe: «Devo dare loro quella presenza e fargli sentire che il loro allenatore sta bene».

Il giornalista Esteban Avila dice che «incarna il calcio ecuadoriano nella sua versione più fisica e tenace. L’Ecuador è un ambiente conservatore, ma Castillo ha rivoluzionato il calcio. Nessun allenatore aveva mai sfoggiato un look simile».

