In casa Inter sono convinti che sia la serata decisiva, c’è molta fiducia nel Parma di Chivu (Tuttosport)

All’Inter sono convinti che il controsorpasso sia decisamente possibile. Lo scrive Tuttosport. E infatti Simone Inzaghi ha deciso di schierare la miglior formazione possibile, ha recuperato quasi tutti (out solo Lautaro e Pavard).

Ecco cosa scrive Tuttosport:

Per dieci-undicesimi, sarà l’Inter di gala – quella vista nella semifinale di ritorno con il Barcellona (Pavard è recuperato, ma ripartirà dalla panchina) -, con Henrikh Mkhitaryan arruolato tra i titolari dopo il primo allenamento svolto ieri in gruppo. La sensazione è che un po’ tutti ad Appiano siano intimamente convinti che questa possa essere la serata decisiva, perché il Parma di Cristian Chivu (ex amatissimo, che all’Inter ha vinto tutto da giocatore e ottenuto grandi risultati con la Primavera) in casa ha già saputo battere Bologna e Juventus e ha rimontato due gol proprio all’Inter (dallo 0-2 di fine primo tempo al 2-2 finale). Difficile pensare che il Napoli, in caso di vittoria in Emilia, possa sbagliare un’altra gara in casa, anche se pure in questo caso occorre attendere gli incastri della serata perché il Cagliari potrebbe anche essere costretto a fare punti all’ultima giornata per evitare un’incredibile retrocessione.

Inzaghi ha cambiato idea. Adesso lo scudetto lo vuole, e ha ragione. È lì, a portata di mano, a un punto. L’Inter è in rimonta. Sembrava che il tricolore fosse sfumato definitivamente e invece il 2-2 del Napoli con il Genoa ha riaperto tutto. Domani c’è Inter-Lazio e la Gazzetta dello Sport scrive che Inzaghi schiererà la miglior formazione possibile. In campo ci sarà perfino Mkhitaryan che ha sostenuto un solo allenamento.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

La migliore Inter possibile, senza se e senza ma. Lo scudetto è tornato a essere una possibilità reale per i nerazzurri, anche se bisognerà pur sempre sperare in aiutini da Parma: per questo Simone Inzaghi torna a schierare il lato A della sua squadra, basta calcoli dopo aver risparmiato tutti nella trasferta di Torino. Durante l’allenamento di oggi pomeriggio alla Pinetina per il match di domani sera con la Lazio, Inzaghi ha provato la sua formazione e tenuto fuori solo 2 degli 11 titolarissimi: out Pavard (ancora non pronto per partire dall’inizio dopo aver recuperato dal guaio alla caviglia) e Lautaro (tornerà in gruppo solo la settimana prossima). Per il resto, Inter con il vestito migliore, compreso Mkhitaryan, già pronto a iniziare, nonostante quella di oggi sia stata la sua prima seduta interamente in gruppo dopo l’infortunio.

Quindi l’Inter giocherà con Sommer, Dumfries, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dimarco, in mediana Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, in avanti Thuram e Taremi.