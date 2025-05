Il Pisa in Serie A affascina l’Equipe: “Come Venezia e Como, altre due cartoline italiane tornate in Serie A”

Merito a Inzaghi che si è costruito un'ottima reputazione vantando una promozione in Serie B con il Venezia nel 2017 e una in Serie A con il Benevento nel 2020

“Questo è il fascino del calcio italiano”, secondo l’Equipe. Ogni tanto ritornano in Serie A squadre storiche. “Come Venezia, come Como, altre due cartoline italiane tornate in Serie A nelle ultime stagioni dopo una lunga assenza“. Dal prossimo anno ci sarà anche il Pisa, dopo ben trentaquattro anni.

Il Pisa in A grazie all’imprenditore Alexander Knaster

I francesi sono affascinati, appunto, da questo ritorno. “Quattro anni fa, l’imprenditore Alexander Knaster è diventato l’azionista di maggioranza del Pisa Sporting Club. Nato a Mosca, di nazionalità britannica e poi americana, offre consulenza a investitori privati ​​attraverso la sua società Pamplona Capital Management. Knaster è un habitué anche delle spiagge toscane di Forte dei Marmi. A convincerlo sono stati gli attuali azionisti di minoranza, Giuseppe Corrado e il figlio Giovanni, a investire personalmente in una società che rappresenta una città famosa in tutto il mondo ma che non parte da zero“.

Il Pisa è già stato parecchie volte in Serie A. “Tra il 1982 e il 1991 (dopo il 1968-1969). Proprio nel mezzo degli anni di Diego Maradona, Michel Platini, Zico, Marco Van Basten, era un habitué dell’élite e si è fatto notare grazie al presidente Romeo Anconetani. Questo pittoresco personaggio, da lungo tempo intermediario nel mercato dei trasferimenti, ha costruito la propria fortuna incassando una commissione del 5% su ogni transazione“.

Una menzione anche per Filippo Inzaghi, “protagonista delle grandi notti di Champions League quando era un formidabile centravanti“. Ora ha 51 anni e “si è costruito un’ottima reputazione in panchina nelle serie minori italiane, vantando al suo attivo una promozione in Serie B con il Venezia nel 2017 e una in Serie A con il Benevento nel 2020“.