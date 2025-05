Il piano di Sky Sports in Inghilterra per “acchiappare” i giovani è fallito, e partono i licenziamenti

Sul Telegraph. Oltre alla disaffezione della GenZ, incide anche il “pezzotto”. Gli analisti: “C’è una generazione che non è più disposta a pagare per guardare lo sport”

Niente, con i giovani non attacca. Il calcio è una brutta bestia per quell’audience. E così Sky Sports News in Inghilterra metterà alla porta un po’ di giornalisti e presentatori anche famosi, tipo Melissa Reddy e Jeremy Langdon. A tutti i conduttori sono stati offerti pacchetti per andarsene. Ma è il sintomo di un malore più complesso, scrive il Telegraph.

Il problema, è che “al cambiamento delle abitudini degli spettatori che sta interessando tutte le emittenti tradizionali, si sarebbe aggiunta anche la pirateria Fonti del settore hanno indicato che la pirateria, in particolare l’uso di “fire stick” illegali venduti sul mercato nero , sta colpendo duramente le emittenti televisive. Sky Sports e Tnt Sports hanno pagato 6,7 miliardi di sterline per i diritti britannici della Premier League per quattro stagioni, a partire dalla prossima. La Premier League ha avviato procedimenti giudiziari contro gli individui che hanno venduto i “fire stick”, che ospitano app che possono essere utilizzate per lo streaming illegale di contenuti a pagamento”.

Sebbene il rifiuto di Sky di rivelare il numero dei suoi abbonati renda difficile avere un quadro chiaro della portata della pirateria, la preoccupazione delle emittenti televisive a pagamento è che sta emergendo una generazione che si rifiuta di pagare per lo sport in diretta, scrive il Telegraph.

