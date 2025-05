Il Napoli vale più di un miliardo di euro. Nove dei venti club più “ricchi” al mondo sono inglesi

La Premier League è – si sapeva – il campionato più più ricco del calcio mondiale. Lo ha ribadito il rapporto sulla valutazione dei club pubblicato dal Football Benchmark Group, che classifica i primi 32 club in Europa in base al valore aziendale, ovvero il valore totale del patrimonio netto del club più il suo debito netto. Lo riporta anche il New York Times.

L’unico club che regge il passo con le inglesi è il Real Madrid che ha superato la quota quota record di 6 miliardi di euro, piazzandosi in cima alla classifica con una valutazione di 6,3 miliardi di euro, quasi 1 miliardo di in più del Manchester City al secondo posto, con lo United non molto distante. Barcellona e Bayern Monaco completano la top five del rapporto di quest’anno, seguiti da vicino dal Liverpool e da un Arsenal in ripresa, poi c’è Paris Saint-Germain, il Tottenham, la squadra in maggiore crescita nell’ultimo decennio, e il Chelsea a completare la top 10. Il dato è che 9 su 20 sono squadre inglesi. Praticamente la metà.

E le italiane? La prima, 13esima, è il Milan che vale 1,78 miliardi di euro. L’Inter subito dopo, vale 1,70 miliardi e la Juve 1,64. Il Napoli però si sta avvicinando: è diciassettesimo, ora vale 1,08 miliardi.