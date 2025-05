Il Napoli si ferma su David, Conte ha altre priorità (Pedullà)

Gli azzurri potrebbero chiudere in qualsiasi momento, ma saranno fermi per 36-48 ore. Bisogna trovare prima un paio di esterni offensivi. Anche Bonny e Lucca restano in lista.

Il Napoli sta monitorando Jonathan David del Lille da qualche tempo, che sarà svincolato dal prossimo 30 giugno. Ma le priorità potrebbero essere cambiate.

Il Napoli si ferma su David, Conte ha altre priorità

Scrive il giornalista Alfredo Pedullà su X:

David: il Napoli potrebbe chiudere in qualsiasi momento, ma ha deciso di fermarsi per 36-48 ore perché dal vertice con Conte potrebbero emergere necessità diverse. Per esempio un vice Lukaku (Bonny, che piace all’Inter, e Lucca restano in lista) per andare poi su un paio di esterni offensivi forti. Per David resta interesse di altre due italiane: Juventus e Inter, anche se i nerazzurri fin qui hanno solo memorizzato le richieste alte.

Il Napoli avrebbe fornito ogni garanzia ad Antonio Conte che adesso sembra orientato alla permanenza sulla panchina azzurra. Gli azzurri attendono una risposta definitiva da Antonio Conte per il futuro. Dopo aver ricevuto dalla società ogni tipo di garanzia, l’allenatore sembra adesso indirizzato verso la permanenza al Napoli. Proseguirebbe così il rapporto tra il binomio che ha portato il club al suo quarto scudetto. Nonostante nuovi contatti ricevuti da parte della Juventus, nelle ultime ore Conte sarebbe dunque orientato a restare a Napoli.