Il Napoli si congratula con l’Inter: “I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari”

Come ogni anno, tutti i club di Serie A si congratulano con la squadra vincitrice del campionato, in questo caso il Napoli. E ieri è arrivato anche il tweet dell’Inter.

Su X, i nerazzurri hanno fatto i complimenti alla squadra allenata da Antonio Conte; poco dopo, è arrivata la replica degli azzurri, che hanno ringraziato sportivamente gli avversari per la dura corsa allo scudetto:

“I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari. È stata una corsa avvincente. Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana!”

Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 24, 2025

L’Inter non ha sentito l’odore del sangue, ieri nonostante la vittoria hanno perso lo scudetto contro il Napoli (Libero)

Il gol di Pedro ha spento la luce, quel calcio di rigore realizzato dallo spagnolo al minuto 89 di Inter-Lazio ha fatto calare il sipario sulle speranze di trionfo che i nerazzurri stavano improvvisamente cullando, nel mentre la cronaca dal Tardini raccontava di un Napoli inchiodato sullo 0-0 contro i padroni di casa del Parma. Gli astri si stavano riallineando e per una volta l’Inter ha avuto l’opportunità di giocare la parte di quella che ne approfitta. Invece non è andata così, la natura “pazza” si è nuovamente rivelata in tutta la propria essenza e la squadra, distratta dall’impegno della Champions eletto fin da subito come prioritario, neanche sentendo l’odore del sangue ha avuto la forza mentale per switchare e pensare solo al campionato.