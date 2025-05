Ora nel Napoli non potrà non insinuare qualche dubbio. Nulla è compromesso, ammesso che la testa resti fredda. A questo punto conta solo questo

Il Napoli ha ancora un break di vantaggio ma deve fare i conti con il braccino (Gazzetta)

La Gazzetta, con Arianna Ravelli, commenta la lotta scudetto dopo il 2-2 tra Napoli e Genoa e la vittoria dell’Inter 0-2 a Torino. Adesso la squadra di Inzaghi ha un solo punto da recuperare nei confronti della squadra di Conte. E mancano due giornate.

Scrive la Gazzetta:

Appesi a un punto. Tutto riaperto? Tutto riaperto. Mettiamola così, visto che questi sono tempi tennistici: sprecato un break di vantaggio con il più classico dei braccini e sull’onda di una fatica che ha caratterizzato tutta l’ultima parte della stagione, al Napoli ne resta ancora uno. Se non si fa prendere dal panico (e, va detto, non è consueto che una squadra di Antonio Conte lo faccia), il Napoli conserva un vantaggio, certo più sottile, certo più fragile, ma pur sempre un vantaggio. Ha ancora il destino nelle proprie mani, anche se non può più permettersi di lasciare per strada punti tra la sfida di Parma (che ha fermato l’Inter e battuto la Juve, per dire) e quella col Cagliari. Vista da Napoli, la gara di ieri non potrà non insinuare qualche dubbio. Però si può ancora fare, nulla è compromesso, ammesso che la testa resti fredda. A questo punto conta solo questo.

Marelli: «Manca un secondo giallo a Billing. Non c’è il rigore per il Napoli»

Negli studi di Dazn dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa si analizzano gli episodi arbitrali con lex arbitro Luca Marelli. Il primo episodio è quello accaduto nel finale della gara quando si reclama un rigore per il Napoli per tocco di braccio braccio di Venturino

Marelli: «Al minuto 87-88 c’è una deviazione di Lorenzo e un tocco sotto rete di Venturino col braccio. Dobbiamo considerare due elementi, uno che il braccio è molto vicino al corpo e che poi il pallone sbuca molto vicino e rapido deviato da Di Lorenzo che aveva spezzato di testa per cui in sala Var avranno valutato questi elementi. L’arbitro non poteva vedere nulla. Per quanto mi riguarda sono d’accordo»

Billing meritava un secondo giallo?«Sì, Billing meritava un secondo giallo, manca ammonizione tenta di intervenire viene anticipato da Vasquez, è l’unico errore dell’arbitro. CI voleva un secondo giallo e quindi l’espulsione»

