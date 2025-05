Sul Giornale: lo scozzese improvvisamente in ritardo nei contrasti, Romelu per nulla reattivo nel secondo tempo e la difesa ha gli uomini contati

Il Napoli è in riserva: McTominay in ritardo, Olivera in sofferenza, Lukaku spento (Damascelli)

Tony Damascelli sul Giornale si sofferma sulla sofferenza del Napoli a Lecce.

Vittoria sofferta, dunque, della capolista che ha alcuni uomini in evidente riserva fisica e nervosa, visto McTominay improvvisamente in ritardo nei contrasti, in sofferenza Olivera costretto a giocare centrale in assenza dei due titolari, Juan Jesus e Bongiorno, osservato Lukaku spento e per nulla reattivo nel secondo tempo dopo un avvio deciso con un gol annullato per questa assurda regola del fuorigioco, un piede, ribadisco un piede e non tutto il resto del corpo possente del belga, oltre il difensore avversario e Var a cancellare il vantaggio.

A Lecce il rigore c’era, ma per il Napoli: “Raspadori entra in area travolto da Gaspar” (CorSport)

“Spinazzola rischia ma non è rigore“, scrive la Gazzetta a proposito del presunto fallo di mano in area del difensore del Napoli ieri al Via del Mare contro il Lecce. Poi il quotidiano spiega nel box dedicato alla moviola.

“Al 38’ tocco in area di Spinazzola dopo la traversa di Gaspar: il giocatore del Napoli sembra controllare prima con il petto e poi la palla scivola sull’avambraccio, senza che l’esterno azzurro faccia movimenti a cercare la palla“.

Concorda anche il Corriere dello Sport che a questo proposito scrive: “ha il braccio sinistro lungo il corpo Spinazzola (pallone inaspettato, prima petto/ fianco) sulla traversa colpita da Gaspar“.

Manca invece, secondo il quotidiano diretto da Zazzaroni, un rigore al Napoli:

“Raspadori entra in area, tira, appoggia il piede sinistro a terra dopo il tiro e viene travolto da Gaspar, che gli piomba addosso con troppa foga, finendo per piegargli la caviglia. Massa fa proseguire, il VAR supporta, entrambi commettono un errore: il primo a non fischiare in campo un penalty chiaro, il secondo a non richiamarlo al VAR. Che abbia già tirato conta poco, il pallone è ancora in gioco e Gaspar interviene in maniera imprudente sull’avversario, al limite della vigoria sproporzionata”.

ilnapolista © riproduzione riservata