POSTA NAPOLISTA – Il secondo tempo non è stato una casuale ed affannata attesa del novantesimo bensì figlio di una scientifica gestione della gara

Il Napoli a Lecce ha commesso quattro falli in tutta la partita, segno che non è andato mai in affanno

Buongiorno direttore, relativamente alla partita di Lecce c’è un dato sul quale riflettere che mi è saltato all’occhio, poco sottolineato dai più: il Napoli in tutta la partita ha commesso 4 (quattro!) falli. Partendo da questo numero oggettivo, estremamente basso e a mio avviso singolare e assolutamente inconsueto, si possono fare più ipotesi. Io sarei portato a pensare, partendo dal dato, che in fondo il Napoli ha un piano gara preciso, rassicurante e non bisognoso di strappi. Piano che prevede la gestione della partita con ricerca della soluzione per sbloccare il risultato per poi portare a casa i punti gestendo possibilmente senza particolari rischi il poco o tanto tempo rimasto. In sostanza, insomma, il nostro secondo tempo, seppur non spettacolare, non è una casuale ed affannata attesa del novantesimo bensì una scientifica e ricercata gestione della partita mediante il possesso palla, una compattezza dei nostri undici a protezione del risultato e, per l’appunto, un tassativo minimizzare il numero di falli commessi (minimizzando di conseguenza eventuali deferimenti e squalifiche ed eventuali rischi per calci piazzati). Niente sembra essere casuale, mi faccia sapere lei cosa ne pensa.

Mario Augusti.

Risposta: Gentile signor Augusti, già l’analisi tattica di Alfonso Fasano ha evidenziato come quella di Lecce sia stata una gara gestita con sapienza tattica da Conte e dal Napoli, il dato che lei sottolinea – che effettivamente non avevo letto – lo conferma. Gli occhi dei tifosi deformano tanti aspetti e tendono a uniformare le partite dei professionisti con quelle che casomai “giochiamo” il giovedì sera tra amici. Ci si dimentica che si tratta di professionisti che conoscono il proprio lavoro (non a caso sono pagati profumatamente). E i quattro falli commessi dal Napoli a Lecce sono la perfetta fotografia di un piano gara studiato nei minimi particolari, come ha scritto lei. (Massimiliano Gallo)

