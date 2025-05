Giuntoli ha venduto male e comprato peggio: un flop da 135 milioni di euro  (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport analizza il mercato dispendioso e fallimentare della Juventus di questa stagione, dove soltanto Thuram e Kalulu si salvano.

Nel mercato fallimentare della Juventus si salvano solo Thuram e Kalulu

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Nella sua prima, vera stagione da dt della Juventus (nel 2023 era entrato in carica a luglio), Cristiano Giuntoli si è seduto al tavolo del mercato con un budget di rilievo, costruito anche grazie al tesoretto incassato dalle cessioni di giovani illustri ex Next Gen come Huijsen e Soulé e alla pesante sforbiciata data al monte ingaggi, ma ha giocato le carte sbagliate. Tutti e tre gli acquisti più onerosi dell’estate bianconera (Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez, costati in totale oltre 134 milioni, bonus e commissioni escluse) alla prova del campo si sono rivelati un flop.

Il brasiliano, acquistato per 50 milioni all’Aston Villa, è arrivato alla Continassa come il miglior centrocampista della Premier League per rendimento (10 gol e 10 assist), ma undici mesi più tardi ha fatto parlare di sé più per gli infortuni muscolari, quattro, e per lo sfogo social sullo scarso utilizzo, che per il contributo alla squadra.

Koopmeiners, inseguito per tutta l’estate scorsa e strappato all’Atalanta a fine agosto a fronte di 51,3 milioni, è stato molto più presente in campo rispetto all’ex Aston Villa, ma i 15 gol e 7 assist della stagione 2023-24 sono rimasti un lontano ricordo. Non ha mai trovato la sua posizione in campo né con Motta, né con Tudor ed è risultato tutt’altro che quel trascinatore che si attendeva. La sua stagione si è chiusa con appena 4 gol e 4 assist.

Anche Nico Gonzalez non ha ripetuto in bianconero il rendimento di Firenze: reduce da 16 gol e 5 assist, l’argentino si è fermato 5 reti e 4 assist. In pratica, arrivati con una dote di 41 gol e 22 assist, i tre acquisti più cari di Giuntoli hanno reso meno di un quarto.

Ma neanche altri acquisti hanno dato notevoli contributi. La Gazzetta conclude:

Francisco Conceiçao (costato 7 milioni per il solo prestito) è risultato molto discontinuo e poco incisivo (5 gol e 6 assist in 37 gare); Lloyd Kelly, arrivato a gennaio per 17,5 milioni ha faticato a dimostrarsi all’altezza. Alla fine, dei 13 volti nuovi portati alla Juve da Giuntoli nelle ultime due sessioni di mercato, soltanto due si sono rivelati acquisti pienamente azzeccati: Khephren Thuram, costato 20 milioni, e Pierre Kalulu, che si è dimostrato il difensore più affidabile dopo il ko di Bremer.